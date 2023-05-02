《OneDay約會實況》混血校花JoJo起底　公主級生活IG藏海量性感照

ViuTV新節目《One Day 約會實況》可以說是專為「A0」的P1X3L成員Marco（葉振弘）而設，Marco自出道而來標語自己從未拍過拖，所以節目組就為他安排了15位美女進行一日約會，一次過，寓工作於自肥與15位女神「拍一日拖」。



呢集有JoJo，笑起嚟真係好甜。（《One Day 約會實況》截圖）

最近一集（26/04）出現的「女神」可謂是驚為天人，節目組請到了23歲的港大混血女神JoJo（姚祖恩），開場時她就介紹自己愛好是騎馬、打網球、Golf，也懂得拉大提琴，言行舉止都滲出一種貴族氣息！「A0」Marco遇上「混血女神」JoJo依舊十分緊張，知道她有一位一見鍾情的男朋友後更打定輸數，即場向其餘兩位好兄弟請教。

Marco暈晒浪。（《One Day 約會實況》截圖）

不過Phoebus和George睇完JoJo的IG後就即時投訴，表示為什麼只得Marco可以約會，他們就只可以坐「冷板凳」。最後，Phoebus和George還是忍不坐走進了約會場地，畫面即時變成了三男一女的4人約會。

Phoebus和George兩兄弟有投訴。（《One Day 約會實況》截圖）

講起這位「混向女神」JoJo，外形有多好相信都不用多說，其實她的原名叫Joanne Josephine Rhodes，畢業於著名女校瑪利諾修院學校之後就升讀香港大學，攻讀全球創意產業和藝術系學位，亦曾任港大學生會體育聯會評議會榮譽秘書，以及港大中樂團和管弦樂團低音大提琴成員，也曾擔任過《快樂童盟》的主持。

混血校花JoJo身材有幾好都唔使多講。（IG@joannejosephinerhodes）

IG照片張貼性感泳衣照之外，也有不少去旅遊的照片，例如阿根廷、希臘雅典、布吉、南極洲、意大利羅馬、巴黎等等，而且閒時她也會出海遊船河、健身、睇藝術展，坐飛機也是坐頭等倉，完全就是一位現實版公主。

《One Day 約會實況》混血校花JoJo去旅行坐頭等。（IG@joannejosephinerhodes）