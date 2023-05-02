東張西望｜苦主受樓上漏水困擾　對方反高呼 :我要告樓下嗰個人

今日（2日）的《東張西望》講到黃埔花園一單位因為漏水問題，已經跟樓上單位拉鋸至少一年，但受影響的業主周小姐一直都找不到漏水源頭，其後找了公正行為漏水的客廁進行測試，卻證明了滲漏的液體含有尿液成份。

黃埔花園一單位因為漏水問題。(節目截圖)

周小姐找了公正行為漏水的客廁進行測試，證明樓上單位客廁所漏的水含有尿液。(節目截圖)

周小姐指她這一年來多次與食環署部門滲水辦聯絡，直至她拿出這份公正行的證明後，滲水辦才開始行動。據了解樓上單位的業主潘醫生曾對主廁進行維修工程，但沒有處理客廁的漏水問題，訪問當日食環署到場進行主廁覆檢及客廁漏水測試，《東張西望》亦立即到場了解。

周小姐指她這一年來多次與滲水辦聯絡，但一直未有行動，但直至她拿出這份公正行的證明後，滲水辦才開始行動。(節目截圖)

涉嫌漏水單位有一位疑似女戶主開門，該名女戶主見到攝製隊立即叫他們讓開：「你哋可唔可以行開啲啊，我唔知你哋係邊個。」周小姐立即追問女戶主：「係唔係話樓下屈你啊？你覺得樓下點屈你啊？之前係唔係有一個係潘醫生嘅媽媽話樓下逼死咗佢老公？」而女戶主則立即閉門不再理會他們。

潘醫生單位有一位疑似女戶主開門，該名女戶主見到攝製隊立即叫他們讓開。(節目截圖)

但因為女戶主不肯開水掣，所以要食環署職員來回十多轉到垃圾房裝水，《東張西望》主持黎寬怡有向女戶主說叫她重新開水掣讓職員裝水來做測試，但立即被女戶主大力關門。及後女戶主報警求助，指受到騷擾，訪問期間，女戶主更跑出來走到同層另一個單位，其間還有疑似潘媽媽現身。

因為女戶主不肯開水掣，所以要食環署職員來回十多轉到垃圾房裝水。(節目截圖)

《東張西望》主持黎寬怡有向女戶主說叫她們重新開水掣讓職員裝水來做測試，但立即被女戶主大力關門。(節目截圖)

女戶主帶同疑似潘媽媽到潘醫生單位，見到單位內雜物堆積如山，只有一小條路可以進出，環境十分差。之後單位內傳出潘媽媽的聲音，疑似情緒激動不斷指責周小姐：「我唔想死，我要告樓下嗰個人要脅我哋，佢要脅我哋，勒索我哋，佢係壞女人。佢話我個仔係醫生，佢要十幾萬，佢話我哋有錢。」最後潘媽媽由救護員送院治理。