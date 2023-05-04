朱晨麗冇劇開被指失勢兼遭冷待　搬入深井千萬風水屋疑催谷事業運

現年35歲的花旦朱晨麗自爆初來港時曾經歷住劏房的日子。不過，她在2015年就被爆入行僅四年就升呢做業主，以700萬元買入將軍澳The Parkside兩房單位，第二年已經可以全數付清，唔使供樓，該單位現升近千萬，朱晨麗當年更曾爆出金句：「唉，唔好玩啦! 一千萬叫豪宅? 你哋真係未見過豪宅。」最近，未有劇開一段時間的朱晨麗就疑似搬到深井風水豪宅。

朱晨麗最近未有劇開。（IG/@rebecca_zhu）

朱晨麗被指靠百億前度向上流：好hurt，清者自清！

日前，朱晨麗就分享了一段在深井千萬風水豪宅露台跳兒歌的片段，可見豪宅飽覽迷人的海景景觀。深井風水屋特別旺藝人，有指陳山聰奪視帝都與此有關。除了視帝陳山聰、深井街坊們亦曾盤點過居住的藝人，包括黎耀祥、陳豪、張振朗、艾威、陳國峰、莫家淦、連詩雅、吳卓羲、龔慈恩、陳松齡、朱敏翰、陳茵媺、龔嘉欣，麥包等都見過。看來，朱晨麗此舉亦想效法他們，催谷事業運！

可見豪宅飽覽海景！（截圖）

陳山聰終奪視帝。(葉志明 攝)

黎耀祥住入碧堤半島後三奪視帝。（Instagram@laiyiucheung）

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朱晨麗近年一直未有新劇推出，前年曾傳出朱朱已落實夥拍黎耀祥及鄧萃雯等演出重頭劇《巾幗梟雄4》，但其後又再擱置。其實朱晨麗自加入TVB以來一直劇接劇，更多次在《萬千星輝頒獎典禮》獲提名獎項，直至2017年憑着《超時空男臣》中的方惠玲一角，一舉奪得《萬千星輝頒獎典禮2017》最佳女配角。同年朱朱在劇集《特技人》中擔正做女主角，她更因連續拍劇30多小時體力透支需送院治理。之後，她又參演台慶劇《多功能老婆》、《大醬園》、《法證先鋒IV》、《美麗戰場》和《輕·功》，但近年就被指失勢兼遭冷待。