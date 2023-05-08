72歲元華加拿大湊孫近照曝光　輕鬆抱孫用廣東話打招呼超親民

現年72歲的元華拍完Marvel華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）就未再見有幕前演出，專心在溫哥華過退休生活。1月元華罕有回港，現身「香港動作特技演員公會」癸卯兔年春茗聯歡晚宴，元華精神奕奕，臉色紅潤，狀態Fit爆。

元華有份參演《尚氣》。（劇照）

原來元華早前已靜悄悄回到加拿大。昨日（7日）有粉絲於當地偶遇元華，興奮拍照分享至社交網。相中元華身處林恩峽谷公園，依舊是一頭白髮和白鬚，5月的溫哥華仍有些少寒意，元華穿上黑色羽絨保暖，與後面的外國男士穿上較薄的黑色外套相比，元華看來頗為怕凍。

元華早前回港現身春茗。（楊盼盼IG）

而元華抱住孫兒，正在看公園的指示牌，輕鬆地抱住孫兒，仍然有氣有力，臉容也是一臉慈祥，可謂有孫萬事足。發文網友表示，其丈夫目不轉睛看著元華，元華留意到粉絲目光，主動客氣地用廣東話打招呼講你好，及後便抱住孫子極快離去，健步如飛，連年輕人都追不上其步伐，失去打卡機會，發文網友大讚元華不愧是習武之人：「我說人家這麽和氣你怎麽不問問能不能合影啊？他說老人家走得快他反應過來已經沒影了… 抱著小孫子還走拿麽快，真不愧是練家子」。

有網友分享偶遇元華的經歷，憶述有兩次在飛機上遇上元華兩公婆，兩人均非常低調地坐在機尾，絲毫沒有明星架子。

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