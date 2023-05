72歲元華加拿大湊孫近照曝光　輕鬆抱孫用廣東話打招呼超親民

現年72歲的元華拍完Marvel華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)就未再見有幕前演出,專心在溫哥華過退休生活。1月元華罕有回港,現身「香港動作特技演員公會」癸卯兔年春茗聯歡晚宴,元華精神奕奕,臉色紅潤,狀態Fit爆。

元華有份參演《尚氣》。(劇照)

原來元華早前已靜悄悄回到加拿大。昨日(7日)有粉絲於當地偶遇元華,興奮拍照分享至社交網。相中元華身處林恩峽谷公園,依舊是一頭白髮和白鬚,5月的溫哥華仍有些少寒意,元華穿上黑色羽絨保暖,與後面的外國男士穿上較薄的黑色外套相比,元華看來頗為怕凍。

元華早前回港現身春茗。(楊盼盼IG)

而元華抱住孫兒,正在看公園的指示牌,輕鬆地抱住孫兒,仍然有氣有力,臉容也是一臉慈祥,可謂有孫萬事足。發文網友表示,其丈夫目不轉睛看著元華,元華留意到粉絲目光,主動客氣地用廣東話打招呼講你好,及後便抱住孫子極快離去,健步如飛,連年輕人都追不上其步伐,失去打卡機會,發文網友大讚元華不愧是習武之人:「我說人家這麽和氣你怎麽不問問能不能合影啊?他說老人家走得快他反應過來已經沒影了… 抱著小孫子還走拿麽快,真不愧是練家子」。

有網友分享偶遇元華的經歷,憶述有兩次在飛機上遇上元華兩公婆,兩人均非常低調地坐在機尾,絲毫沒有明星架子。

