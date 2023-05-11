鍾嘉欣激罕著泳衣輕露事業線　掉低老公與李亞男帶仔女遊海洋公園

鍾嘉欣與李亞男一向是好姊妹，日前兩人帶埋小朋友去海洋公園過兩日一夜，其中一個行程就是去水上樂園，雖然李亞男密實著潛水衣，但嘉欣就激罕著泳衣，並且輕露事業線，未知是否因為老公不在身邊就大解放！



鍾嘉欣與李亞男素來好感情，趁住近來嘉欣回港，兩人日前就同家人去海洋公園過夜，鍾嘉欣帶3個仔女Kelly、Jared、Anika以及爸爸媽媽同行，雖然好齊人但就未見其脊醫老公Jeremy蹤影，相信對方在加拿大忙於工作，而李亞男則與老公王祖藍及兩個女Gabby和Hayley同行。兩位靚媽帶小朋友四圍玩，李亞男留言：「和好朋友一起遛娃的快樂！ 💕」

鍾嘉欣與父母和三個仔女。（IG@chungkayanlinda）

嘉欣與李亞男手拖手去海洋公園玩。（IG@therivergirl）

第一日，嘉欣、亞男帶仔女同狐獴玩、睇企鵝、坐火車、坐摩天輪、在水族館用餐，小朋友都好活潑，見到小動物勁興奮，嘉欣亦一度被狐獴嚇親，露出生鬼表情。

按圖睇鍾嘉欣李亞男去海洋公園玩的合照：

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而第二日的重點行程就是去水上樂園，李亞男著貼身潛水衣，雖然生過兩胎但身型Fit爆沒有贅肉，她自己玩滑梯，又抱阿女玩水，之後更與嘉欣一齊玩「大喇叭」，她說：「除了陪寶寶玩，終於有人陪我玩很刺激的大喇叭。」但嘉欣就指自己很害怕，亞男即以氹囡囡的溫柔口吻安慰她說：「不用怕怕，我會保護你的！」嘉欣激罕地穿著黑色一件頭泳衣，以她的尺度已算十分性感！

兩家人在水族館的大合照，三個小朋友是鍾嘉欣仔女，被遮樣的是鍾嘉欣父母。（IG@therivergirl）

按下圖睇鍾嘉欣李亞男玩水的照片：