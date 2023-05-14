魯振順爆響口同TVB合約六月到期　續約意願大：我會做到老

為慶祝每年一度母親節，有大會特別舉辦「康乃馨大行動2023」邀請一眾藝人登台表演，不過最令人驚奇的是，今天來臨的藝人竟來自不同電視台，包裝有TVB合約在身的魯振順、薛家燕，另外有Hoy TV的敖嘉年和簡采恩等。

今日好熱鬧！（梁碧玲攝）

服務TVB多年的魯振順接受《香港01》訪問時，爆響口合約今年六月到期，表示自己未有退休打算：「我仲喺TVB合約，但我6月10號合約到期（你續約意願如何？）不嬲都冇所謂，而家係叫打份工都係一個寄托啫，有好多人都話你成65歲人係咪退休啦，我話吓咁快退休，我唔會退休囉，我會做到老，起碼有個目標人生會充實啲。」不過仍未傾掂續約事項：「暫時未有，遲啲都有㗎啦，佢哋有提過兩次，我哋而家傾啲合約好快，兩個電話搞掂，得就得唔得就算（會唔會加人工？）我諗個個人都希望加人工嘅，加就最好啦會開心啲囉。」

服務TVB多年的魯振順接受《香港01》訪問時，爆響口合約今年六月到期。（梁碧玲攝）

近年電視圈的鬥爭可謂是白熱化，除了ViuTV與無綫的鬥爭外，還有後起之秀的HOY TV，過往鮮有唔同台藝員的同場畫面，不過今次竟來個「大雜燴」，認真意外！不過魯振順表示唔怕公司「嬲嬲豬」，更反問「乜大台咁小家嘅咩？」，他說：「冇㗎，我好自由，我哋可以做自己嘢，總之唔好去第二間電視台演出就得（驚唔驚TVB嬲？）唔會掛，大台咁小家嘅咩？咁小氣，大台應該有大台嘅風範，唔好咁小家，你對人好人哋更加對你好。」

魯振順表示唔怕公司「嬲嬲豬」，更反問「乜大台咁小家嘅咩？」（梁碧玲攝）

同場還有家燕姐（薛家燕）為母親節活動造勢，同樣身為TVB藝人，家燕姐淡定表示公司唔會介懷：「我諗冇問題呀，TVB出席嘅活動一定係有多方面嘅機構參與，尤其係慶祝母親節，我諗公司都唔會去介懷任何嘢，最緊要大家開心，我諗公司唔會嬲。」

家燕姐都唔擔心公司嬲。（梁碧玲攝）