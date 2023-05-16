一舞傾城｜姚子羚被指戲份少入行21年未爆紅過　話你知事實唔係咁

《一舞傾城》昨日首播，劇中有大量女角色，包括陳法蓉、蔡潔、陳星妤、文凱玲、鄺潔楹等人，不過有網民指看完預告後，覺得女二的姚子羚戲份不少，雖然她自己則回應預告並不代表全部，指自己有重要戲份，但依然有不少網民替她不值。

有網民指看完預告後，覺得女二的姚子羚戲份不少。（劇照）

其實由入行至今，姚子羚一直低調做人，事業慢慢向上，不過好像並沒有真正大紅大紫過！如果要講到她暫時最高峯的時期，應該是於《萬千星輝頒獎典禮2015》獲得「最佳女配角」獎時，當時她憑《張保仔》飾演炎貴妃一角而得獎。不過如果講到愛情經歷更令人深刻，她曾經是一名貼心女友，更因為捲入第三者風波而要開記者會交代！

今次她在劇中飾演最美「媽媽生」。（劇照）

姚子羚Elaine於1980年出生，現在42歲，父親是是潮州人，母親是台灣人，曾到墨爾本皇家理工大學讀書，但因家中經濟問題中途退學，2002年回港後參加《TVB8全能主持比賽》得到冠軍而簽下TVB經理人合約。

姚子羚其實好靚！（資料圖片）

在加入TVB後，她一直在TVB8主持節目，一直都未有發揮機會，但翌年便有份參加人生第一部劇集《當四葉草碰上劍尖時》，戲份更是第三女主角，開始為人認識。

《當四葉草碰上劍尖時》帶出唔少新人。（影片截圖）

點擊下圖睇晒姚子羚入行21年深刻時間點：