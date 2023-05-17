李嘉一舞傾城中施暴蔡潔時發生意外、太肉緊弄傷手肘從而化解尷尬

TVB劇集《一舞傾城》昨日（15日）播出首集，已經有不少的香艷畫面，先是蔡潔差點遭李嘉強姦，再來就是莊鍶敏與李嘉的床戲。

《一舞傾城》昨日（15日）播出首集，已經有不少的香艷畫面。(影片截圖)

Monica文雅倫（蔡潔 飾演）是萬國城夜總會第38組的皇牌小姐，她服待鷹哥（李嘉 飾演）時，被李嘉推倒於枱上，並撕開蔡潔的衣服。蔡潔曾作出過掙扎，可惜不敵李嘉而被牢牢的捉住，李嘉亦騎在她身上，並粗暴地撕破絲襪，蔡潔只能流著淚在房中大叫：「救命！放開！」

李嘉騎在蔡潔身上，並粗暴地撕破絲襪。(影片截圖)

蔡潔接受TVB的訪問時表示這場強姦戲很大挑戰：「嗰場戲對我嚟講都幾大挑戰同難忘，係考驗精神同體力相撞嘅挑戰，雖然我同啊嘉都係認識，但係我都會驚會唔會尷尬呢。」

蔡潔接受TVB的訪問表示這場強姦戲很大挑戰。(影片截圖)

最後二人落力地演出，亦沒有出現尷尬的情況。但因為李嘉與蔡潔落力地演出，所以李嘉在「強姦」蔡潔時受了點傷，弄傷了手肘，從而令尷尬的感覺消失。蔡潔又大讚李嘉十分專業，在拍戲時亦很保護女生。