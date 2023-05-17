一舞傾城｜陳法蓉56歲唔輸畀後生女、曾因一個念頭拒絕結婚

無綫（TVB）劇集《一舞傾城》找來近年鮮有在TVB拍劇的陳法蓉做女主角，當然是靠著王晶的功勞，事關陳法蓉上一套便是晶哥的《賭城群英會》。陳法蓉在劇中飾演「媽媽生」，雖然真實年齡已經56歲，但真的完全看不出來，跟身旁的蔡潔、文凱玲等人看上去差不多，完美凍齡！

邊會似56歲？（劇集截圖）

陳法蓉同唐文龍喺劇中情路崎嶇。

陳法蓉在90年代曾拍過不少膾炙人口的電影，包括《賭俠》、《G4特工》等，可謂港人的集體回憶，但多年來她一直單身，近年更長駐內地發展，錄製多個綜藝節目，雖然已經年過半百，但陳法蓉保養得宜，皮膚白滑，最重要是心境年輕開朗，不時拍片拉近跟年青人的距離。

56歲的陳法蓉，外貌充滿少女感。（抖音）

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陳法蓉多年來依然是單身，她曾在真人騷《請吃法的姐姐》中表示曾收到很多求婚戒指，但由於當時的不自信，總感覺對方很快就不愛自己，因此一直沒有步入婚姻殿堂。陳法蓉坦言，以前的男朋友完全無問題，只是不適合，她指確實有一位男友曾經求婚，而且自己答應了，但總覺得有些事不對：「為什麼他送我一百樣東西，我九十九樣都不喜歡。我不喜歡穿紅色，為什麼他送紅色的鞋子給我呢？他會很喜歡安排我每一天的生活：你要今天吃豬肉跟雞肉。其實你管我吃什麼，我喜歡吃什麼就吃什麼，原來根本他不了解我，他只是在他想像中的我會喜歡這些東西。」相信是因為對方根本不太了解她，所以最後也無法走在一起。

陳法蓉表示跟男友因為不適合而分開。（視頻截圖）