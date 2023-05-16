一舞傾城｜王俊棠強姦自己繼女　成個身騎喺陳星妤身上勁挑戰底線

TVB新劇《一舞傾城》由陳法蓉、姚子羚、唐文龍、楊明及蔡潔主演，陳星妤、文凱玲、鄺潔楹、莊鍶敏、傅嘉莉、莊思明、趙碩之、關楚耀及高鈞賢聯合演出；故事設定是八、九十年代香港日式夜總會，昨日（15日）第一集已經有不少香艷鏡頭，今晚（16日）播出第二集，劇集一開始已經有江潔兒（陳星妤 飾演）差點被羅繼昌（王俊棠 飾演）強姦。

劇集一開始已經有江潔兒（陳星妤 飾演）差點被羅繼昌（王俊棠 飾演）強姦。(《一舞傾城》截圖)

陳星妤於劇中飾演王俊棠的繼女，之前已經講到王俊棠經常非禮陳星妤，她感到十分困擾向朋友傾訴，今集更加過份，直接想強姦繼女。劇情講到陳星妤的媽媽何淑儀（袁潔儀 飾演）被王俊棠打至入院留醫，所以陳星妤便帶同弟妹回家，而王俊棠回到家中見她睡在床上，所以對她色心大起。

王俊棠回到家中見陳星妤睡在床上，所以對她色心大起。(《一舞傾城》截圖)

王俊棠先是用手放入陳星妤的短褲內，之後又用手在她的腰間來回撫摸，陳星妤立即驚醒，之後被王俊棠摀著咀不讓她發出聲音，然後說：「唔好嘈，啊女，你橫掂都係益人㗎啦，不如益吓我呢個掛名老豆。」說畢王俊棠便整個身騎在陳星妤身上，並用自己的腿把陳星妤的腿撐開，企圖侵犯她，突然一陣急速的敲門聲救了陳星妤，原來是王俊棠債主找上門，才救陳星妤脫離險境。

王俊棠先是用手放入陳星妤的短褲內。(《一舞傾城》截圖)

點撃睇王俊棠點企圖強姦陳星妤：