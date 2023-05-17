徐嬌穿比堅尼曬身材被批暴露　首現身回應︰我很喜歡我的身體

「星女郎」徐嬌近日在美國洛杉磯著名海灘Santa Monica玩，更身穿比堅尼展現S型好身材拍攝寫真，大曬健身有成的肌肉線條與蜜桃臀，非常吸睛。不過卻引來不少爭議，被批評太過暴露。近日她就現身浙江出席青年電影周活動，對此事大方作出回應，表明很喜歡自己的身體，大方展示並不覺得有問題。

徐嬌身穿比堅尼擺出不同性感pose 。（微博圖片﹑徐嬌微博圖片）

徐嬌染上粉紅色頭髮並身穿淺藍色比堅尼，在Santa Monica海灘上大玩特玩，更擺出不同性感pose，身材比例非常之好。不過，這一輯寫真照卻引來尺度大太暴露的批評，對此她近日現身活動就此事作出回應，認為現在已是2023年，穿泳衣好正常。

徐嬌認為現在已是2023年穿泳衣好正常。（微博圖片）

徐嬌︰「很久之前就想染粉色的頭髮了，可能從高中就開始想了。然後這次趁着最後一個學期，下定決心我搞一個試試看，因為也挺傷頭髮的，所以糾結了很久，然後出來的效果我自己特別的喜歡，就想着那麼漂亮對吧，不多拍點照片那不是虧了嗎？所以我自己找了一位女攝影師，一起拍了三套照片，反正也都是我自己做的這型妝髮，因為自己比較喜歡這一塊。可能比較了解自己適合甚麼樣的風格吧，想展現一下我擼了一個學期鐵的成果，就有點小驕傲。我很喜歡我的身體，那大大方方展示給大家看不就好了嗎？」