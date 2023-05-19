醫度講｜林盛斌血管堵塞嚴重 何廣沛疑有睡眠窒息症

myTV SUPER全新原創醫學類節目《醫度講》已於4月22日開始更新，節目除了邀請專業中西醫及營養師講解流行病外，每集亦有明星嘉賓大方分享自己的過往"病史"。

Bob通波仔手術

Bob血管堵塞嚴重： 「仲未死已經好勁」

即將於星期六（5月20日）上架的《醫度講》第五集中，林盛斌Bob分享了他曾經“通波仔”的經歷。幾年前，Bob發現有胸口痛和呼吸不順暢的症狀，但因次數不頻繁，且深呼吸後情況會快速緩解，所以他並未將此事放在心上。直到有一晚，Bob突然連續四五次感受到呼吸困難，不只心臟不適，連牙骹、背脊及頸部都感受到疼痛。上網查詢後，Bob懷疑自己有冠心病，才去醫院尋求幫助。醫生檢查後發現他有兩條血管九成堵塞，另有一條血管已經完全堵塞，立刻警告Bob：「情況危險，我唔會俾你走，你仲未死已經好勁。」 隨後Bob聯繫醫生朋友，立即進行通波仔手術，才逃過一劫。

Bob講述自己血管堵塞經歷

經歷此事後，Bob亦有反思自己過去的生活習慣非常不健康，例如：常常一日五餐，愛吃垃圾食品，作息不規律，幾乎零運動，工作安排太密，休息時間不夠。現在他稍有節制：「做唔到完全唔食煎炸嘢，但儘量食少啲。」 並將星期日留作休息時間，會常去焗桑拿，他指：「對血液循環有好處，仲可以緩解壓力。」

何廣沛疑有睡眠窒息症：無枕邊人難觀察

在《醫度講》第四集中， 藝人何廣沛分享自己疑似患有睡眠窒息症的經歷。Matthew作為公司內部的「睡覺KOL」，常被同事拍下睡覺的相片分享在社交媒體。他覺得好玩的同時，也擔心自己渴睡、易疲勞的症狀可能是身體不健康的信號。

何廣沛被同事拍下睡覺的相片分享在社交媒體

節目中專業醫生指出，睡眠窒息症可以由MBI、打鼻鼾、睡覺途中是否呼吸中斷等多項指標進行判斷。Matthew大方公開自己身高1.81米，體重78公斤，MBI是23.8，自以為體型標準，卻被醫生無情指出有超重趨勢。而打鼻鼾的問題亦長期困擾Matthew曾下載睡眠APP，第二天聽到自己的錄音也覺得聲音恐怖，APP更給予鼻鼾音量70分的評價。至於睡眠途中是否有呼吸中斷現象則需要他人幫忙觀察，暫無枕邊人的Matthew此項指標只能遺憾略過。

.何廣沛被醫生指出有超重趨勢