Jisoo@BLACKPINK開花舞人人跟住跳　原來王馨平30年前已經跳緊？

BLACKPINK成員Jisoo的一首《FLOWER》熱爆全球，世界各地都有人跳「開花舞」，簡直超洗腦！不過有網民發現，原來王馨平才是「開花舞」始祖，她在1993年唱《別問我是誰》時已經做了類似手勢，難怪似曾相識！



Jisoo@BLACKPINK在3月推出首張個人大碟，主打歌《FLOWER》紅遍全球，在YouTube上有逾2億點擊，世界各地紛紛有人翻跳，IG上更有大批粉絲跟着做，就連鄭裕玲（Do姐）、有線新聞主播都跳埋一份！

Jisoo的開花舞吸引大把人跟住跳！（MV截圖）

按圖睇Jisoo的開花舞：

但有人指，「開花舞」始祖其實是初代玉女王馨平（Linda）！Linda於1993年推出的經典歌曲《別問我是誰》，有睇過MV的朋友，都見到Linda一唱到副歌「別問我是誰～請與我相戀～」時，會做出號稱「蝴蝶手勢」的經典動作，望落確實同Jisoo的動作有幾分相似，Linda可謂走前30年！

但其實王馨平的名曲《別問我是誰》都有類似「開花」的動作，是一大經典！（MV截圖）

同Jisoo的動作都好似。（MV截圖）

這首歌當年帶挈Linda走紅，橫掃1993年新人獎，最搞笑是12年余文樂在電影《春嬌與志明》中，神還原整個MV，造型都抄到Linda足一足，成為一時佳話，也令這首歌翻Hit。

12年，余文樂都有在電影《春嬌與志明》神還原《別問我是誰》，更令這首歌翻Hit！（影片截圖）

雖然《別問我是誰》推出時Jisoo還未出世，但她與Linda都有不少相似的地方，想當年Linda以玉女形象見稱，絕對不輸「玉女掌門人」周慧敏；而Jisoo也一樣是清純氣質的玉女，兩者同樣留著一頭中分長直髮等，相信好多Fans都期待有日見到Linda跳「開花舞」！

90年代出道的Linda是玉女歌手之一，樣子清秀，一頭長髮亦是標記之一！（IG@linda_wong_xin_ping）

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