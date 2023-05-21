五堅情襲港粉絲提議呂爵安零九叫「安九」CP　小賴想同Edan演BL劇

台灣組合五堅情來港出席澳門站演唱會記招及簽唱會，成員邱鋒澤、陳零九先後跟呂爵安（Edan）出歌，早前Edan叫粉絲幫手諗他與零九的CP名，有人提名「安九」（粗口諧音），當婁峻碩用廣東話讀出這個名字時，其他成員立即爆笑！



台灣組合五堅情今日在香港出席澳門站演唱會記招及簽唱會，數百粉絲迫爆商場，賴晏駒（小賴）、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉在活動後受訪，鋒澤指堅果們（五堅情粉絲）非常非常熱情，每次來香港都帶給他們很多能量，記者叫他們用廣東話對鏡頭打招呼，超識做的鋒澤幾乎講晒畢生所學的廣東話說：「堅果們你好 ，我好靚仔，你好靚女。大家好，食飯未？我好鍾意你呀！多謝你鍾意我，我好鍾意你，大家都鍾意！」峻碩亦說：「好鍾意香港嘅堅果，香港嘅堅果好正！」但零九則表示自己從呂爵安（Edan）學到的廣東話，都不方便在鏡頭前講。

五堅情在訪問中被叫講廣東話，邱鋒澤（中）幾乎講晒畢生所學的廣東話說：「堅果們你好 ，我好靚仔，你好靚女。大家好，食飯未？我好鍾意你呀！多謝你鍾意我，我好鍾意你，大家都鍾意！」（葉志明攝）（葉志明攝）

五堅情7月22日將於澳門開演唱會，透露內容會跟香港站有分別，而且今次也順道慶祝他們成軍3周年。被問會否在演唱會騷肌，鋒澤說偉晉一向是團中的肌肉擔當，露多少就要看他的鍛煉情況，記者提到昨日小賴也突然Post了張操肌相，鋒澤即笑他很做作，小賴解釋：「昨天想說趁520發一個身體的照片，演唱會我們的布料會越來越少，全脫就不一定，但一定會愈來愈少，因為最近也蠻熱的，我最近也蠻樂於脫衣服。」

峻碩再爆料：「昨天他發那個照片的時候很突然，我們五個人在一起喝酒，突然看到他發了張裸照，我們不是在一起嗎？你怎麼有時間發裸照？」不過他們經常一起換衫，早就肉帛相見過，所以完全冇驚喜。

五堅情說澳門演唱會有機會露肉，尤其小賴（左）表示最近很愛脫衣服。（葉志明攝）

今次五子除了來港工作，空檔時也有四圍去玩，一路上都有被粉絲野生捕獲，五堅情坦言沒想過在街上遇到這麼多粉絲，指大家都很熱情，又跟他們說Welcome to Hong Kong、很照顧他們，讓他們非常暖心。

五堅情感謝香港堅果的熱情，讓他們很暖心，也沒想過會在街頭遇到這麼多粉絲。（葉志明攝）

有機會的話，五堅情都想去澳門賭場小賭怡情一下，尤其小賴（左）說最近很喜歡玩Poker。（葉志明攝）

繼前年鋒澤與MIRROR的Edan合作出歌後，零九7月推出的新專輯，亦收錄了他跟Edan合唱的《我們都是別人口中的壞人》，早前Edan在IG請粉絲幫他跟零九這對CP命名，零九都知道此事，說名字好像不太好聽，團員問是什麼名字，零九用國語說：「On（安）九。」峻碩即用廣東話說：「啊，安九？」由於是粗口諧音，所以大家立即笑不停，看來大家廣東話學得不錯。至於會否請MIRROR睇澳門演唱會，他們說要視乎時間安排，峻碩即補充一句：「主要是不想浪費他們時間，畢竟他們已經看過，哈哈。」

Edan與零九即將出新歌，早前Edan向鋒澤示威說零九是自己的First Love，但活動上零九又說：「大家好玩就好，但我跟鋒澤才是真的。」看來Edan要心碎。（Instagram：edanlui）

零九新歌MV邀請kayan9896（吳家忻）做女主角，被問對女方的印象，他說：「很有趣的一個人，有點古靈精怪的感覺，有點像小男生，很活潑很可愛，很開朗，個性很直接。」（Instagram：diegodtk09）

問到五位想跟哪些港星合作，峻碩搶答：「想借機宣傳一下，我跟Tyson Yoshi的歌這個月要上了，叫《Just Break Up》，我們已經不知唱了幾次，這月終於要上架！」他把咪遞給隊友，小賴說：「我7月也要發新專輯了……」誰知團員立即很激動說：「人家是問你有沒有想跟誰合作！」被窒的小賴於是吐出一句：「Edan吧。（你們整個團都要輪流跟他合作嗎？）他就很帥呀，想跟他演一些BL的劇情。」而鋒澤和偉晉都覺得，要是五堅情有機會跟MIRROR合作的話，相信會很有趣。

五堅情已有兩位成員跟Edan合作過，稍後有機會出現第三位。（葉志明攝）

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