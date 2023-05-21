五堅情香港簽唱會勁講廣東話　偉晉叫「跟我返屋企」數百粉絲尖叫

台灣組合五堅情今日在香港出席澳門站演唱會記招及簽唱會，賴晏駒（小賴）、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉一出場即大曬廣東話，其中偉晉叫：「跟我返屋企！」峻碩說：「收嗲啦你！」都令現場堅果（五堅情粉絲）High爆，五子之後更即場唱出《LALALA》和為堅果簽名。



台灣人氣組合五堅情3月在九展開完演唱會，今日又再襲港，在將軍澳一個商場出席澳門站演唱會記招及簽唱會，獲數百「堅果」（五堅情粉絲）撐場，排較前的堅果前一晚已帶齊應援物到場等候偶像。

堅果迫爆兩層商場，有不少人前一晚已帶定應援物排隊等偶像。（葉志明攝）

賴晏駒（小賴）、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉一出場即大曬廣東話，小賴說：「錫我！」時因口音不標準被司儀西瓜（李澄）聽成「色魔」，因而鬧笑話，而偉晉說：「跟我返屋企！」令全場堅果起哄，峻碩月初才在香港開完騷，廣東話突飛猛進，他最新學會的是：「收嗲啦！」鋒澤則說：「今晚做啲咩？」而零九就表示，呂爵安（Edan）教了他最萬能的「唔該唔該！」去任何地方講呢句都一定冇錯。

（左起）小賴、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉輪流曬廣東話成果。（葉志明攝）

因為即將去澳門開騷，五堅情在象徵演唱會主題「月面登陸」的圓月形巨型葡撻上「插旗」！（葉志明攝）

五子上次在九展開騷，他們7月22將會去澳門開演唱會，希望在更大的場地與香港和澳門堅果見面。小賴是整團人中唯一未去過澳門的，他指將會在IG徵求美食推介，叫堅果留言給他。五堅情即場與象徵演唱會主題「月面著陸」的巨型葡撻影相，接著唱出《LALALA》，又跟粉絲大合照，最後當然就是粉絲最期待的簽名環節！

五堅情跳唱《LALALA》。（葉志明攝）

五堅情大玩「票槍」，預告7月22日將於澳門開演唱會，叫香港堅果到時都要去支持。（葉志明攝）

五堅情與堅果們大合照。（葉志明攝）

堅果排隊攞簽名，見五堅情動作都好快手，好快簽完一個。（葉志明攝）

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