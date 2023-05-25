方東昇新節目《好睡好起》金句王回歸　孖靚女主播齊公開睡相？

「顛覆大家對睡眠世界想像，一個未必影響一生，但會改變你三分一人生的節目」，由無綫新聞及資訊部製作、黃淑明監製、方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，將由今晚（25日）起逢周四及周五晚十點半翡翠台播映。



三位主持仲會化身「白老鼠」，挑戰24小時不眠不休。

《好睡好起》首周探討兩大睡眠現象，分別是「一人鼻鼾，全家徬徨」及「睡眠負債」。「金句王」方東昇和好拍檔黃曉瑩、李曉欣送上一個「唔教訓你，但教你瞓」的全新節目，代價是經常捱更抵夜採訪，「通宵，我的青春統統報銷」。節目中，觀眾除可再次體驗「方式金句」，三位主持在節目尾聲，還會送上別出心裁炮製的「睡事彩蛋」，務求讓觀眾睡前笑一笑、睡得更美妙。

方東昇公開睡相。

除了金句連連，三位「傳覺士」展現驚人毅力，四出尋訪願意出鏡、兼願意公開整晚「睡相」的個案。經過半年努力，終於找到67歲的前賽車手兼餐廳老闆陳先生。臉色紅潤、中氣十足的陳老闆，日睡10小時，生活規律，自覺「好睡好起」，但他每晚發出的鼻鼾聲就引發家庭危機。陳老闆實測坊間四大「止鼾神器」，真的治標又治本？團隊跟進個案四個月，請來睡眠專家拆解疑團，最終能否協助陳老闆一家轉危為機？

左起：黃曉瑩、李曉欣、方東昇

第三大必睇位，主持化身「白老鼠」，挑戰24小時不眠不休，再走入大學睡眠實驗室測試記憶力、專注力及控制負面情緒能力。捱眼瞓還要如常工作甚至出鏡，絕對考驗意志力，觀眾一睹三人激罕「呆萌樣」，從中了解「睡眠負債」的禍害。都市人「一身債」，可以「邊借邊還」？節目請學者分享獨門「補眠秘笈」，齊來「債務重組」！