好睡好起｜方東昇不再尋人講瞓覺　Lucy媽曾爆TVB出手低唔想拍

由方東昇團隊打造的《尋人記》系列自播出以來口碑收視俱佳，無論是「投訴王」安仔，樂天知命的「杯麵男孩」，感動無數網民的「龜兔夫婦」愛情故事，均成為城中熱話；《尋人記II》更奪得《萬千星輝頒獎典禮2022》最佳資訊節目殊榮。幽默風趣的方東昇與好拍檔黃曉瑩、李曉欣再度攜手，炮製以睡眠為主題的資訊節目《好睡好起》。三人化身「傳覺士」，向大眾傳遞「瞓覺」的訊息。節目深入淺出，為觀眾解構一件不受重視，但影響三分一人生的大事。

方東昇團隊李曉欣、方東昇、黃曉瑩又出動喇！今次佢哋嘅身份係「傳覺士」。

方東昇今次講瞓覺

「人人會睡，但未必個個睡得好」，為了幫助大家「好睡好起」，三位「傳覺士」會探討四大迷思，包括「止鼾神器真止鼻鼾？」、「睡眠債可以邊借邊還？」、「瞓得多會生得高？」、「食飽睡一睡，有福定有罪？」團隊再次展現驚人毅力，四出尋訪願意公開整晚「睡相」的個案。經過大半年籌備，方東昇團隊找來不同界別代表「尋周公，講睡事」，一眾名人、素人更會瞓身參與，在螢光幕前獻出「絕密睡相」，再由專家找出「睡相」背後的真相。

Lucy李元元媽媽爆TVB出手低唔想拍：其實我唔係好想so佢因為冇錢

李璨琛女兒Lucy及太太梁志瑩亦有份參與拍攝。

李元元Lucy要做「睡公主」?

其中一個參與拍攝的星級代表是李璨琛女兒李元元Lucy，Lucy媽媽日前曾在社交網指，當初因無騷錢不想拍攝，因知道有方東昇而改變主意。拍攝當日Lucy眼仔碌碌，活力四射，媽媽梁志瑩費盡心思都無法令她入睡，攝製隊後來出動「秘密武器」，協助媽媽施以「催眠大法」，Lucy就一心打持久戰，三名主持信心滿滿，最終能否令她做「睡公主」呢？

好睡好起邀得兩位大忙人

節目又邀得兩位大忙人參與拍攝，「公職王」霍啟剛每天行程緊密，主要靠坐車途中小休叉電；他一直希望改善睡眠質素，最終能否透過節目，找出影響自己睡眠的「最大敵人」？伍詠薇爽快答應受訪，除了帶來家中的「入眠法寶」，又即場示範「睡眠演技」。

伍詠薇帶來家中的「入眠法寶」，又即場示範「睡眠演技」