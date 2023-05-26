So Ching退出COLLAR後首露面　教跳舞班狀態大勇：我們做到了！

蘇芷晴（So Ching）宣布退出女團COLLAR後，最近重返跳舞老師的行列，在舞蹈學校教班，昨晚是課堂的日子，退團後首度露面的So Ching狀態大勇，跳舞跳得非常投入，亦有面露笑容！



蘇芷晴（So Ching）早前宣布退出女團COLLAR，表示自去年7月28日（男友阿Mo於MIRROR演唱會發生意外的日子）後，留下創傷及不能磨滅的痕跡，暫未能適應幕前工作，故決定退出。已有一段時間冇公開露面的她，連退團記招都缺席，她在聲明中指自己對未來還未有太多想法，現階段「只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整自己的狀態。」她又說，未來會於舞蹈或其他方面繼續努力進修、裝備自己等。

So Ching退團聲明中曾表示對未來冇太多想法，現階段最希望找回快樂泉源。（IG@soching_nat）

宣佈退團後，So Ching在IG限時動態轉貼舞蹈學校的課堂時間表，宣布回歸跳舞老師行列，開辦一次性的跳舞班，與好友Carol共同教班，課堂火速額滿。昨日（25/5）是上課日，從30秒的課堂片段見So Ching狀態大勇，跳得好睇之餘亦有展露笑容，跟Carol也十分合拍！在她們兩個跳舞期間，學生亦不時歡呼和拍手。

So Ching與好友Carol一齊開班。（IG@locusdance）

按圖睇So Ching教班情況：

希望So Ching（右）可以從教跳舞搵到快樂！

上完堂翌日，So Ching轉貼了Carol的照片，留言：「Thanks for coming last night! It was incredible! 🌟🌟🙏🏻 好喜歡見到熟悉同陌生的面孔都好投入同enjoy 🥹🥰 多謝你哋每一位！多謝呢個壽星女 @yippuicarol 的一切♥️☕️ Yes we did it! 🙌🫵🏻」希望So Ching開心！





之後她再出跳舞片的Post，留言：「識左咁耐第一次夾野！唔知講咩好 好幸運有個咁夾的人一齊跳舞🐷🫶🏻happy🥰Thanks so much for all who came to share your energy with us last night❤️‍🔥 我哋每次都好享受睇大家好投入的感覺🌟 Weeeeeeeeee~」

So Ching轉貼Carol的限時動態，感謝每位來上堂的學生！（IG@soching_nat）