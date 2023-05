So Ching退出COLLAR後首露面　教跳舞班狀態大勇：我們做到了！

蘇芷晴(So Ching)宣布退出女團COLLAR後,最近重返跳舞老師的行列,在舞蹈學校教班,昨晚是課堂的日子,退團後首度露面的So Ching狀態大勇,跳舞跳得非常投入,亦有面露笑容!



蘇芷晴(So Ching)早前宣布退出女團COLLAR,表示自去年7月28日(男友阿Mo於MIRROR演唱會發生意外的日子)後,留下創傷及不能磨滅的痕跡,暫未能適應幕前工作,故決定退出。已有一段時間冇公開露面的她,連退團記招都缺席,她在聲明中指自己對未來還未有太多想法,現階段「只想更重視自己的身心,找回快樂的來源,好好調整自己的狀態。」她又說,未來會於舞蹈或其他方面繼續努力進修、裝備自己等。

So Ching退團聲明中曾表示對未來冇太多想法,現階段最希望找回快樂泉源。(IG@soching_nat)

宣佈退團後,So Ching在IG限時動態轉貼舞蹈學校的課堂時間表,宣布回歸跳舞老師行列,開辦一次性的跳舞班,與好友Carol共同教班,課堂火速額滿。昨日(25/5)是上課日,從30秒的課堂片段見So Ching狀態大勇,跳得好睇之餘亦有展露笑容,跟Carol也十分合拍!在她們兩個跳舞期間,學生亦不時歡呼和拍手。

So Ching與好友Carol一齊開班。(IG@locusdance)

按圖睇So Ching教班情況:

希望So Ching(右)可以從教跳舞搵到快樂!

上完堂翌日,So Ching轉貼了Carol的照片,留言:「Thanks for coming last night! It was incredible! 🌟🌟🙏🏻 好喜歡見到熟悉同陌生的面孔都好投入同enjoy 🥹🥰 多謝你哋每一位!多謝呢個壽星女 @yippuicarol 的一切♥️☕️ Yes we did it! 🙌🫵🏻」希望So Ching開心!





之後她再出跳舞片的Post,留言:「識左咁耐第一次夾野!唔知講咩好 好幸運有個咁夾的人一齊跳舞🐷🫶🏻happy🥰Thanks so much for all who came to share your energy with us last night❤️‍🔥 我哋每次都好享受睇大家好投入的感覺🌟 Weeeeeeeeee~」

So Ching轉貼Carol的限時動態,感謝每位來上堂的學生!(IG@soching_nat)