一舞傾城丨唐文龍染白髮襯返56歲陳法蓉　疑孖山東女友茶記撐枱腳

唐文龍（Michael）在《一舞傾城》飾演過氣大佬青龍哥，為社團頂罪入獄，飾演其妻的「皇牌媽媽生」沙律的陳法蓉甘願守生寡，多年來默默等候老公出獄長相廝守，惟青龍出獄後再捲入另一事端，兩人情路相當坎坷。現年53歲的唐文龍向來被封為「TVB不老男神」，今次與比他大3歲的陳法蓉做一對，造型上亦落足心機，刻意染白頭髮，令他望落更顯老。



唐文龍染白髮襯番陳法蓉。（電視截圖）

劇中二人情路坎坷。（電視截圖）

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而現實中，唐文龍的感情路亦崎嶇多波折，至今仍然未婚。去年4月唐文龍在陳敏之的網上節目突然自爆有一位山東女友，但卻十分低調，女友的「盧山真面目」從未曝光，只曾在影片中聽到一把嬌柔女聲，兩人互動打情罵俏放閃，Sweet到漏油。

唐文龍自爆有一位山東女友。（YouTube影片截圖）

日前疑似山東女友身影首度曝光，有網民在廣州IGC遇見唐文龍與一名金髮女子到茶餐廳，女方背向鏡頭，雖未能見到樣貌，但唐文龍好集中精神凝望女方，似乎正在細心聆聽。而唐文龍染回黑髮兼剃青鬍鬚，望落回春不少！該名網民指不好意思打擾唐文龍，只偷偷遠距離跟兒子拍了一張合影，並寫道：「之前覺得溏心風暴3裡他扮演的Nic超級帥，這個身材穿上西裝，金絲眼鏡一戴，真是沒得輸。」有網民直言唔認得：「樣都唔同晒」。《香港01》聯絡唐文龍問是否與女友撐枱腳？不過他就答得含糊：「應該唔係我女朋友。」但他就表示很開心第一次能跟「氣質女神」陳法蓉合作。

唐文龍疑孖山東女友去茶記撐枱腳。（網上圖片）

唐文龍疑似已同女友展開同居生活。（影片截圖）

年過50的唐文龍擁有健碩身材，他除了經常健身外，還懂得洪拳、詠春、泰拳、滾軸溜冰等的技能，曾在紐約流行設計學院（Fashion Institute of Technology，FIT）攻讀女裝設計藝術學士課程並成功取得全級第一名的優異成績，之後還取得博士學位，可謂文武雙全。此外，他的感情生活亦十分多姿多采，曾與陳少霞拍拖6年，又跟佘詩曼、楊柳青、關心妍、羅子喬、黃文意等傳過緋聞，但最爆的還是年前被好友劉永健當街掃背脊，引起hehe（男同性戀者）傳聞，事後「劉家良師傅的專頁」出Po解圍：「唐文龍是劉家榮的徒弟，劉永健百分之百不是基的。二人只是好兄弟，只此而已。」

唐文龍同劉永健曾傳hehe情，但二人均否認。（影片截圖）

爆肌唐文龍真係睇到大家心心眼。（黃國立攝）

點撃下圖睇唐文龍歷任緋聞女友：