一舞傾城｜楊明蔡潔人肉風火輪門外咀到上床　冇同莊思明備案？

《一舞傾城》5月29日一集將上演激情戲碼，暗戀Monica（蔡潔飾）的志飛（楊明飾），在Michelle（姚子羚飾）推波助瀾下成功約會Monica，二人意亂情迷下發生一夜情；惟Monica事後對志飛有所避忌，似是未能走出失戀陰霾。



Monica同志飛感情能否再進一步？

蔡潔、楊明於這場近一分鐘的親熱戲，兩人化身人肉風火輪轉住嚟嘴，由門外咀到上床，相當肉緊。講到這場戲，楊明受訪時說：「其實都冇乜尷尬，因為大家都入咗行咁耐都明白拍戲係咁，蔡潔好專業，而我亦都有呢類戲嘅經驗，大家都溝通好晒。事前都試咗幾次位，務求用最少Take數完成呢場戲。」

楊明同蔡潔咀到轉晒圈。

問到事前有否向女友莊思明備案？楊明笑言：「都唔使備案，因為思明有份拍呢套劇，劇本佢睇到晒，佢知道有呢場戲，但都會同佢講聲邊日會拍呢場。最好嘅係另一半都係演員，佢會明白係咩一回事。」講到劇中有除衫晒肌畫面，楊明坦言事前做足準備：「因為唔想肥騰騰咁，所以拍攝前都有做掌上壓、引體上升泵脹啲肌肉，亦有聽前輩分享話拍之前要收水，希望啲肌肉唔好咁鬆散。但掌上壓又唔可以做得太多，因為驚做得太多之後啲動作唔夠力做！」

楊明話呢場戲同蔡潔事前溝通好晒，務求用最少Take數完成場口。