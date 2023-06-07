一舞傾城｜絕密NG花絮片曝光　蔡潔遭飛天小強突襲結局超狂

無綫（TVB）劇集《一舞傾城》昨晚（6日）播出一集，劇情講到沙律（陳法蓉飾）打扮靚靚迎接老公青龍（唐文龍飾）出獄，豈料青龍已偷偷提早回家，並親自下廚為沙律送上驚喜。事隔多年終於團聚的兩人，一見面即十指緊扣並相擁而泣。在萬國城霸氣十足的沙律在愛郎面前即變小鳥依人，坐老公大髀兼甜蜜錫錫，甜度爆錶。另一邊廂，視青龍如親哥哥的志飛（楊明飾），設宴邀請一眾叔父為青龍洗塵，可惜最終只有屠伯（鄭恕峰飾）和麻鷹（李嘉飾）姍姍來遲，二人假惺惺噓寒問暖後便找藉口早走；深感人走茶涼的青龍回家後在沙律懷中落下男兒淚。



青龍終於出獄同沙律團聚。

陳法蓉受訪時透露與龍文龍是首次合作，她說：「呢套劇除咗楊明同文凱玲，所有人都係第一次合作。同文龍合作得好愉快，佢係一個好特別嘅演員，好多嘢佢都有自己嘅諗法，大家有商有量，同埋佢有句口頭禪，就係『傳說中嘅陳法蓉』，佢話佢好多朋友都好喜歡我，好羨慕佢可以同我合作演夫妻！」法蓉姐續指《一舞》賣點是「情」，她說：「除咗我同一班姊妹嘅情，我同文龍嘅一段情都好重要。劇中佢坐咗廿幾年監，後生時冇得同佢好Enjoy咁拍拖，到依家咁上下年紀，佢終於放監出嚟重聚，終於唔使隔住玻璃咁探監，嗰種重逢嘅感覺係好特別。我都有同文龍講，只要將呢種情呈現到出嚟，觀眾就會好鍾意。」

兩人坐大髀加咀嘴，真係Sweet到暈。

唐文龍則大讚法蓉姐是女神，他說：「記得第一日開工時，我喺化妝間化緊妝，佢喺後面經過時好Cute咁話：『老公點呀？我哋第一次合作喎。』佢好Nice咁主動破咗冰先，令到我哋更容易互動去演啲甜蜜戲份。」提到與陳法蓉有不少親熱戲份，唐文龍坦言：「都有啲壓力架，始終佢都係女神，但我哋都好合拍，同埋法蓉都好快投入角色，大家可以好放心咁去發揮。」

青龍落下男兒淚，幸好有沙律安慰。

另外，TVB官方日前發放《一舞傾城》NG花絮片，其中一幕陳星妤的戲服勾住了姚子羚的衫，瞬間變成了連體嬰的二人忍不住爆笑，同場的楊明則很有風度地幫二人解圍。另一場蔡潔與陳法蓉在露台拍攝傾偈場口，其間有一隻「飛天小強」突襲伏在蔡潔的衫上，陳法蓉即時嚇到尖叫，蔡潔則處變不驚，並用手輕輕彈走「飛天小強」，果然厲害。