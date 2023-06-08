荷李活性感女神IG突曬全裸照「三點不露」天使臉孔魔鬼身材獲激讚

身材姣好的女星，稍微露出一些些胴體，都能在網路上引起熱烈話題，更何況是全身上下一絲不掛。以《刑警雙雄》露胸鏡疼造成轟動的性感女星亞歷珊卓達迪莉奧（Alexandra Daddario），近日又在社群網站上發布全裸不露點的照片，網友紛紛按讚，還有人留言稱讚：「真是一位天使。」



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亞歷珊卓達迪莉奧因《刑警雙雄》（True Detective）大解放成功造成討論，知名度大漲，之後在《海灘救護隊》（Baywatch）與《白蓮會》（The White Lotus）都免不了要再釋放性感，好在她並沒有因為走紅就把自己包得緊緊，三不五時就會發布穿著比堅尼泳裝，或是在泳池背面全裸的清涼照片，把好身材跟網友分享，為自己贏得更多粉絲的支持。

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