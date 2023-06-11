香港小姐2023｜89位首輪面試佳麗靚相逐個睇 「翻版范冰冰」最索
撰文：林迅景
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《2023香港小姐競選》昨日（10/6）舉行第一輪面試，共有89位佳麗入圍。一如以往佳麗們各有精彩，燕瘦環肥、狂野、鄰家、斯文、書卷味、網紅各類型都有！今屆質素明顯比起上一屆為高，少了很多較為另類的佳麗，原來與大會要求佳麗遞交證件相作報名有關。
既然說「高質」，當然有《香港01》為大家預先挑選出的五強，包括21歲的「翻版范冰冰」黃敏慈、來自內地江蘇、21歲的王怡然、「翻版IU」純情代表莊子璇、冷艷美女22歲的Juliana、由雷莊𠒇做提名人的「狂野港姐」，24歲的Michelle，這5位必定是港姐大熱！
香港小姐2023｜最終五強已經誕生 外貌學歷關係樣樣齊等入決賽
以下為《2023香港小姐競選》第一輪面試89位佳麗的高清圖，方便大家放大慢慢睇！
葉志明 攝
按出場順序，1-15位，《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗
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按出場順序，16-35位，《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗
+40
按出場順序，36-50位，《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗
+30
按出場順序，51-65位，《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗
+29
按出場順序，66-80位，《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗
+27
按出場順序，81-89位，《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗
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香港小姐2023今年有那些準佳麗進行面試?
香港01為你帶來最新情況，看看今屆參選香港小姐的女士們。詳情請看一文睇清89位佳麗，間尺鼻老師大熱仲有名媛世姪女。
今年香港小姐2023有什麼大熱人選?
有一位由前港姐冠軍雷莊𠒇提名，更曾參加選美奪獎。而更出現了一名「港版IU」跟馮盈盈一樣讀營養學。其中有5位大熱人選，外貌學歷關係樣樣，詳情請看。