香港小姐2023｜89位首輪面試佳麗靚相逐個睇　「翻版范冰冰」最索

《2023香港小姐競選》昨日（10/6）舉行第一輪面試，共有89位佳麗入圍。一如以往佳麗們各有精彩，燕瘦環肥、狂野、鄰家、斯文、書卷味、網紅各類型都有！今屆質素明顯比起上一屆為高，少了很多較為另類的佳麗，原來與大會要求佳麗遞交證件相作報名有關。



既然說「高質」，當然有《香港01》為大家預先挑選出的五強，包括21歲的「翻版范冰冰」黃敏慈、來自內地江蘇、21歲的王怡然、「翻版IU」純情代表莊子璇、冷艷美女22歲的Juliana、由雷莊𠒇做提名人的「狂野港姐」，24歲的Michelle，這5位必定是港姐大熱！

香港小姐2023｜最終五強已經誕生 外貌學歷關係樣樣齊等入決賽

以下為《2023香港小姐競選》第一輪面試89位佳麗的高清圖，方便大家放大慢慢睇！

《2023香港小姐競選》第一輪面試佳麗，Lynn，典型靚女樣。（葉志明 攝）

《2023香港小姐競選》第一輪面試佳麗，黃敏慈，來自北京中央戲劇學院，五官成個洋娃娃咁。（葉志明 攝）

《2023香港小姐競選》第一輪面試佳麗，Chole，身形好fit。（葉志明 攝）

《2023香港小姐競選》第一輪面試佳麗，Cherry，贏在睇落純情。（葉志明 攝）

《2023香港小姐競選》第一輪面試佳麗，Michelle，雷莊𠒇做提名人。（葉志明 攝）

《2023香港小姐競選》第一輪面試佳麗，Juliana，一頭銀髮真係好型。（葉志明 攝）

《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗，Hana，好後生。（葉志明 攝）

《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗，Zora，身形都唔差。（葉志明 攝）

《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗，孫伊 Selina。唔知佢有冇睇《一舞傾城》呢。（葉志明 攝）

《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗，譚筱白，有人話似「翻版舒淇」。（葉志明 攝）

《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗，Cecilia，全場最好笑容。（葉志明 攝）

葉志明 攝

按出場順序，1-15位，《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗

+ 29

按出場順序，16-35位，《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗

+ 40

按出場順序，36-50位，《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗

+ 30

按出場順序，51-65位，《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗

+ 29

按出場順序，66-80位，《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗

+ 27

按出場順序，81-89位，《香港小姐競選2023》第一輪面試佳麗