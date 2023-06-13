香港小姐2023｜9個高質佳麗私照泳衣　金髮Juliana「禾稈冚珍珠」

《香港小姐2023競選》日前第一輪面試，面試當日有89位佳麗到場，今年來自內地或從外地到港參選的佳麗佔大多數，其中不乏網紅、素人靚女，有某些更於社交平台上少有知名度。現在為大家逐一介紹。



一出現就成為大熱。（葉志明攝）

1. 第一位當然是一落車就受到傳媒追訪的靚女，21歲的王敏慈報稱來自北京，身穿牛仔短褲的她十分懂得突顯自己的優點，穿着輕便，大騷長腿也十分吸睛！她接受《香港01》訪問表示自己就讀中央戲劇學院。除了樣靚身材正，原來她會多樣樂器，私底下的社交平台更經常大騷身材！直入決賽冇難度！

極具音樂天份。（IG圖片）

私生活照曬極好身材。（IG圖片）

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莊子璇，21歲，香港讀書，讀營養學。（張嘉敏攝）

2. 被傳媒封為「港版IU」，今年21歲的莊子璇也被睇高一線，長裙搭配LV手袋，充滿少女感之餘也不失莊重。外貌清純的她社交平台也十分豐富，多是旅行照，曬一曬長腿的照片，私底下的她也如外表一樣，充滿童真。

莊子璇今年21歲。（IG圖片）

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兩位都係靚女。（葉志明攝）

3. 右手邊這位美女，落車第一刻雖然被左邊的王敏慈「比下去」，但個人社交平台的精彩度絕不比她差。25歲的Venus，報稱在澳洲讀大學，現在是一名瑜伽老師。其實她也算是一位KOL，因為她的IG有接近8萬人follow，比不少TVB的藝人還要多。在她的IG上，不時會見到她曬出自己火爆的身材，無論是三點式或瑜伽裝都有，完美的身形曲線表露無遺。

佢身形真係超好。（IG圖片）

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譚筱白一頭曲髮。（葉志明攝）

4. 面試前一天，已有傳媒報道過這位「翻版舒淇」、「翻版容祖兒」。在小紅書擁有逾千粉絲的譚筱白（Xiaobai），原來她曾於去年入圍《2022香港小姐競選》第三輪面試，今年轉了新look再接再礪！記者會上她也直認今年改了新名再出戰，勇氣可加。

譚筱白去年入第三輪面試，走鄰家女孩路線。（資料圖片）

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Juliana一頭灰金髮好搶眼。（資料圖片）

5. 在云云參選佳麗之中，這位一頭灰金髮Juliana的十分之搶鏡。記者會上她表示自己經營首飾網店。雖然面試時一身長衫長褲，原來她屬有料之人，IG內有大量背心短褲、比堅尼靚，身材異常火辣。又難怪她會包到實實，畢業「秘密武器」應該留到決賽。

Juliana個人社交平台有勁多性感相。（IG圖片）

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孫伊（Selina）。（資料圖片）

6. 孫伊（Selina）曾經參選過「亞姐2021」，對比起其他素人來說參選經驗多出不少。她的社交平台也有十分多街拍靚相，而且粉絲數量也不俗，有11多萬人。

孫伊（Selina）身材都唔錯。（weibo圖片）

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蔡優美 Linda，中英混血兒。（資料圖片）

7. 雖然，蔡優美在當天的表現就並不是十分亮眼，甚至她這一身Tee-shirt，短褲，白襪的造型太過cacusal，有點「趕客」，不過近年TVB流行選出混血兒當選，想當年謝嘉怡也中英混血兒。

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Michelle。（資料圖片）

8. 這位參賽者叫Michelle，今年24歲，由雷莊兜提名。翻查其社交平台，有萬多人Follow，也算是一名小小的網紅，從相片中可見，她曾參與新加坡的選美活動，並且奪獎而回。除此之外，她亦不時放上惹火性感照，絕對是新一代「狂野港姐」！

身材超火辣。（IG圖片）

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Sunrise，18歲，考完DSE。（資料圖片）

9. 今屆有不少「翻版」明星，而這位就被傳媒封為「翻版沈月」。除了以18歲之齡入選第一輪面試，她更被爆經常曬名牌，出入高級酒店、在全海景靚房中影相，坐豪華遊艇出海等，不過就有網民指出，她原本只是「公屋妹」，但在選舉前幾個月就忽然富貴，真是耐人尋味。