01娛樂節目《摸杯底》今集邀請吳業坤（坤哥）擔任嘉賓。現年33歲的坤哥在節目內大方透露與日籍太太的相處，更被主持人林柏希問：「其實你老婆鍾意你啲咩？」坤哥突然怕醜，表示妻子喜歡自己私底下的狀態，比較黏人，而當時突然在日本結婚，令不少網民稱他為「香港之光」，更指這是一個勵志故事，不過坤哥就不太認同這說法，表示：「我成日都唔想用『勵志』形容，我覺得搵到鍾意嘅人，可能話衝破咗語言同地域嘅界限，而係成就左一段婚姻，呢個可能都叫做值得參考嘅地方。」

《摸杯底》節目截圖

節目一開頭，主持人就直白問吳業坤究竟有冇整容，外型上與剛出道的時候有頗大的差距，而吳業坤就以運氣和「重啟」回應自己的改變。

《摸杯底》節目截圖

節目中，主持人林柏希好奇問到：「唔計你老婆，入行至今拍過幾多次拖」吳業坤支支吾吾一段時間，令林柏希忍不住說道：「我唔使你開名啦，做人大方啲啦！」此時坤哥表示：「兩次啦，三次啦，兩三次啦！（兩次定三次啊？定係二加三？）兩三次啦（快啲啦！）三次啦，三次啦！得啦，呢啲自己腦補，我都已經結咗婚啦，你仲要問我呢啲問題。坤哥似乎非常擔心老看了訪問會「嬲嬲」。

坤哥相當擔心主持人會再追問過往戀情《摸杯底》節目截圖

坤哥曾與不少女星傳過緋聞，因此遭網民斥責「偽毒」、「食女無數」、「扮豬食老虎」，不過他表示自己無論什麼時期都沒有變化：「我覺得無論咩時段，我都係咁樣嘅我。我係好鍾意同大家開開心心暢所欲言。」坤哥直言，自己攞獎後就出現了非常多的質疑聲音，但無論如何自己都改變不了別人的想法。

《摸杯底》節目截圖

節目尾段，坤哥表示自己正在養「兩頭家」，生仔大計至少要延長三年後，要好好繼續打拼事業，主持人問到有冇計劃去日本發展，坤哥就表示自己去到日本只能夠做到便利店員，所以考慮過後，還是留在香港發展。