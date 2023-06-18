專訪｜吳業坤曾考慮移民日本　一原因打消念頭：淨係可以做便利店

01娛樂節目《摸杯底》邀請吳業坤（坤哥）擔任嘉賓。現年33歲的坤哥於2022年與日本女友濱口愛子突然宣布結婚，為不少網民擲下震撼彈，他坦言這並非即興決定：「你當我hea你都好，但係事實係咁，都覺得自己32歲，咁啱有時間、又有一個機會，又有對象，點解唔去踏出呢一步呢。唔係話結咗婚就話代表啲咩，都係要試下，咁我就想同佢嘗試呢樣嘢。」

吳業坤坦言與濱口愛子結婚並非即興決定。

坦言自己有咁上下年紀。

雖然他認為結婚後不代表未來順利。

但是願意與與太太磨合。

曾考慮移民日本 條件不許可：I‘m nothing

二人拉埋天窗後，濱口愛子跟隨坤哥來到香港生活，問到假如對方在日本事業發展如日中天，是否願意隨妻子到日本生活時，坤哥突然大聲說到：「咁佢養我啦！」在林柏希再三追問下，坤哥猶豫了一段時間後表示：「我會接受佢留喺日本，咁我飛多啲囉（咁即係唔願意留喺日本住啦？ ）我唔係唔肯留喺日本住，而係我去到日本，I‘m nothing。（你可以做sales，好似佢宜家都......）佢宜家都唔使做嘢！（假如情況交換。）我OK嘅，你知道我冇乜所謂，最緊要生活到同開心，我有諗過移民日本，我自己計過數，我去到淨係可以做便利店。」

林柏希問坤哥假如對方日本事業發展如日中天。

是否願意隨妻子到日本生活

坤哥有考慮過

但是發現自己只能在便利店工作。

節目中，林柏希表示曾問濱口愛子喜歡坤哥的原因，言語間他感覺到愛子非常仰慕丈夫，令坤哥笑言：「佢唔係仰慕我，佢鍾意我啫。唔係唔係，其實佢鍾意我嘅Private mode（私人模式），因為佢覺得我私底下好黏佢，好似puppy（小狗）咁樣。」

未有生育計劃 養兩頭家：我真係搞唔掂

坤哥透露剛剛加入新唱片公司及新經紀公司，現時要好好打拼一番，因此與妻子暫時未有生育計劃：「梗係要有well planning先至去迎接新生命。最快都要三年後。我宜家要養兩頭家，媽媽同太太，如果未有預備嘅情況下有新生命誕生，我真係搞唔掂。」

坤哥現時加入新唱片公司及新經紀公司。

因此現時專心事業

最快要三年後才會考慮生育。