專訪｜吳業坤與日籍女友結婚被稱「香港之光」：我唔想用勵志形容

01娛樂節目《摸杯底》邀請吳業坤（坤哥）擔任嘉賓。現年33歲的坤哥因參加《超級巨聲2》入行，憑着戇直又帶點鄰家男孩的形象開始引起觀眾關注，2015年憑《原來她不夠愛我》和《陽光點的歌》令人氣令人氣急升，不過突如其來的爆紅令坤哥實力備受質疑，除了遭到網民謾罵之外，他的感情史亦遭到討論。

吳業坤擔任01娛樂節目《摸杯底》的嘉賓。（節目截圖）

林柏希一開炮就問坤哥入行後的拍拖次數。（節目截圖）

吳業坤只認拍過三次拖

節目中，主持人林柏希好奇問到：「唔計你老婆，入行至今拍過幾多次拖」吳業坤支支吾吾一段時間，令林柏希忍不住說道：「我唔使你開名啦，做人大方啲啦！」此時，坤哥表示：「兩次啦，三次啦，兩三次啦！（兩次定三次啊？定係二加三？）兩三次啦（快啲啦！）三次啦，三次啦！得啦，呢啲自己腦補，我都已經結咗婚啦，你仲要問我呢啲問題。」

不過吳業坤就支支吾吾（節目截圖）

最後就話拍過3次。（節目截圖）

曾被網民斥責「偽毒」 坤哥：我相信自己係冇嘅

坤哥曾與不少女星傳過緋聞，因此遭網民斥責「偽毒」、「食女無數」、「扮豬食老虎」，不過他表示自己無論什麼時期都沒有變化：「我覺得無論咩時段，我都係咁樣嘅我。我係好鍾意同大家開開心心暢所欲言。大家成日話鍾意真性情，咁我又唔想掩飾啲乜嘢咪將自己擺出嚟囉，上網好鍾意講廢話諗到咪講囉，喺節目上面諗到咪做囉，大家會覺得呢個小朋友嘅性格幾好，但係攞咗獎之後大家就開始質疑我，啲人就話我做戲，我相信自己係冇嘅，但係你冇可能改變到人哋嘅想法。」

坤哥曾遭網民「扮豬食老虎」。（節目截圖）

坤哥為自己平反。（節目截圖）

坤哥表示自己不是「偽毒」（節目截圖）

不過認為自己很難改變他人的想法（節目截圖）

娶日籍妻被稱「香港之光」：我唔想用勵志形容

吳業坤突然與日本女友結婚，令不少網民稱他為「香港之光」，更指這是一個勵志故事，不過坤哥就不太認同這說法，表示：「我成日都唔想用『勵志』形容，我覺得搵到鍾意嘅人，可能話衝破咗語言同地域嘅界限，而係成就左一段婚姻，呢個可能都叫做值得參考嘅地方。」

吳業坤不認同這是勵志故事。（節目截圖）