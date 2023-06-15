何超蓮爆要管理價值19億項目　家族基金支付零用每月有6位數收入

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮（Laurinda）4月同內地男星竇驍在峇里舉行盛大婚禮，正式成為竇太，剛升格成人妻就投入返工作上，近日超蓮更返港處理公務，認真忙碌！不過超蓮除了自身工作外，更要打理埋家族生意，她早年曾上內地訪談節目《不止於她》公開大談家族分工，原來價值19億的澳門漁人碼頭，已經歸超蓮打理，她更表明不能拒絕唔做，豪門千金也不一定有選擇權。



超蓮有樣又有學歷，真係人生勝利家！（何超蓮IG）

出生豪門的何超蓮自細人美心善，長大後更學爸爸何鴻燊經商，更涉足飲食界，曾在灣仔及旺角開設台灣玖伍牛肉麵店，後來因疫情影響人流大減宣宣布業，只剩灣仔一間！雖然超蓮嘗過失敗滋味，但無阻她的事業心，除了自己的創業外，原來超蓮也要負責管理家族生意。

十九億元的漁人碼頭由超蓮負責接管。（影片截圖）

早年何超蓮在節目《不止於她》大談家族分工一事，表示家族產業她是無法參與意見，家族項目都是由項目負責人考慮安排找誰做：「都不是我們說了算，就比如是四太的項目，那就她那邊看她要找誰做。」而當主持人問她能否拒絕時？超蓮則輕聲細語表示：「不太能。」而她分配負責接管的項目，是由何鴻燊及周錦輝花費約十九億元投資興建的漁人碼頭，而賭王何鴻燊生前曾成立家族基金，每位子女每月支取6位數字的零用，變相超蓮每月基本有6位數的被動收入。

早年何超蓮在一次採訪中大談家族分工一事，表示家族產業她是無法參與意見。（影片截圖）