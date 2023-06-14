全民造星V｜釗峰不滿指定歌曲賽果　樂樂Mark Chan鬧爆Adam態度差

《全民造星5》今晚（14/6）播出的第23集繼續第三回合，先來加入指定項目Dance Battle，由紅組「蕾安多芬」B組亨仔、Hei、Hayson、Anson Wong、David對藍組「Fung莎星辰」D組的宇軒、Aaron Bosco、Tomy、Maico、Carson。兩組要跳唱超高難度、由馮允謙主唱的《因愛之罪名》，最終由唱將為主的藍組贏晒5燈。Tomy入後台後笑言：「我冇諗過喺跳舞贏，人生第一次喺個台跳舞俾人睇，要多謝我四位隊友。」

Dance Battle。

「Fung莎星辰」D組以音樂人為主，Tomy（右）都冇諗過自己竟然跳舞都贏到。

紅組唱歌魔音大躍進 Stick勁有感情

接著由紅組「蕾安多芬」D組James、Kingston、Stick、Tsoul、Owen Lai和Meow演唱指定歌曲，由陳蕾原唱的《窮人的薔薇》，這隊之前連贏兩場，但成員大部分都是以跳舞為強項，練習時走音到不堪入耳、瘋狂走音，陳蕾聽錄音聽到病埋，陳健安（On仔）聽完更深呼吸一口氣，嘆：「難搞！」唔通真係「Dancer唱歌，注定坎坷」？但On仔仍為組員逐粒音執，結果真係進步唔少，他更被善良Stick的歌聲同感情感動到眼濕濕。

Stick由魔音變到大躍進，陳蕾安仔都大讚他勁有感情！

而「Fung莎星辰」A組都唱同一首歌，王鋒、Adams、Ritchie、Lubia都是隊長級人馬，最終由Lubia做今次隊長，他一度被指唱歌冇感情，並解釋自己對好多嘢都冇感覺，唔願意投放感情。雖然練習進度不理想，但經客席導師梁釗峰大執後，幾位都有發揮到水準，尤其有「做工佬」之稱的Ritchie飆高音好勁！

Lubia很抗拒表達自己的感情。

藍組唱歌竟然輸 釗峰不滿：評判實俾人鬧爆

演唱期間，釗峰更聽到激動爆喊到豬頭咁，而狄易達以外的評判都很滿意藍組的表現，其中少爺占更表示是一個值得收錢的表演，又話睇得出排咗好多次。Ariel亦大讚和音好好、Ritchie高音好靚等，泳兒亦點名讚王鋒：「我睇咗咁多演出，唯一一個覺得王鋒，第一句開口就好穩，Catch到我耳仔。」

釗峰辛苦訓練藍組組員，見他們唱得好好，喊到豬頭咁。

然而，最後賽果卻是紅組3盞燈勝藍組2盞燈，包括泳兒都畀紅組，落敗的藍組Adams、Ritchie痛哭！釗峰擁抱及安慰組員說：「對唔住，令唔到你哋贏，但你哋贏咗我。我覺得冇問題，擺一世，我哋好Proud of！等其他人評定啦，講真，出到去個聲，大家聽到，你哋除咗跳舞，係唱得，我唔覺得有問題，係個Choice。評判因住嚟啦，實俾人鬧爆！」

網民很驚訝藍組竟然以2：3輸俾紅組！

結果真係神預言，網民即洗版喪鬧「黑哨」，留言：「連陳蕾都打定輸數，點知贏！」「藍組唔係穩啲咩？」「唔X係啩？」「可唔可以搵返啲正常嘅評判？」另外，由於評判陳詠謙說自己畀分紅組是他們了加入Rap元素，因他認為Rapping、繞舌、說唱是大勢所趨，有網民就鬧：「有Rap就贏，咁以後乜都加Rap落去啦！」

釗峰安慰藍組組員，更說：「評判因住嚟啦，實俾人鬧爆！」結果真係。

Adam唔願跳舞 樂樂Mark Chan鬧爆態度差

最後一節是Dance Battle練習片段，都幾有火藥味！陣容是「蕾安多芬」A組的Kim、Nathan、阿霆、Tiger Foo、Hayden跳COLLAR的《OFF/ON》，以及「Fung莎星辰」C組的Mark Chan、Taco、Adam、樂樂、Jason Loi跳肥仔@ERROR的《Lady Killa》，Mark Chan、樂樂等都投訴Adam態度差，因為他跳舞完全跟不上，亦因軟骨有傷而處於自暴自棄的狀態，組員樂樂灰到自嘲「樂樂變悲悲」說：「一開頭嗰瞬間我真係灰呀其實，個畫面突然間由樂樂變咗悲悲囉，唔轉彎抹角，首先最重要真係執Adam啲舞。」

樂樂話見到Adam的態度，立即「樂樂變悲悲」，幾好笑！

Adam解釋自己膝頭軟骨一直有問題，「因為我上半身重，而家後面又痠，膝頭哥又痛，腳踝其實都痛，我自己知身體狀況，我非常清楚。我如果因為咁樣夾硬練習，我覺得有反效果。」Mark Chan聽完卻大動肝火：「你跳唔到，腰痛唔緊要，可以做少少動作，觀感上畀人覺得你盡咗力呀。但你齋呻，我哋又唔係咩物理治療師，幫唔到你做啲咩，呢啲位佢唔係好識自理，我哋咁樣幫佢，佢有冇用返個心對返我哋呢個Passion呢？」

平時和善的Mark Chan都大動肝火，指Adam試都冇試，得個呻，大家點幫都冇用。

連Rosa老師都說Adam好Hea，指感覺到他放棄，「你自己話想代表馬來西亞，想馬來西亞有你Adam，Is that the attitude to do it？」之後Adam對鏡頭激動崩潰痛哭，他說：「我做唔好，我覺得好大壓力！我以為我做得好，但我做唔好呀！我覺得好大壓力呀！」到底他最後跳唔跳到？就要聽日揭曉。