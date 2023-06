全民造星V｜釗峰不滿指定歌曲賽果　樂樂Mark Chan鬧爆Adam態度差

《全民造星5》今晚(14/6)播出的第23集繼續第三回合,先來加入指定項目Dance Battle,由紅組「蕾安多芬」B組亨仔、Hei、Hayson、Anson Wong、David對藍組「Fung莎星辰」D組的宇軒、Aaron Bosco、Tomy、Maico、Carson。兩組要跳唱超高難度、由馮允謙主唱的《因愛之罪名》,最終由唱將為主的藍組贏晒5燈。Tomy入後台後笑言:「我冇諗過喺跳舞贏,人生第一次喺個台跳舞俾人睇,要多謝我四位隊友。」

Dance Battle。

「Fung莎星辰」D組以音樂人為主,Tomy(右)都冇諗過自己竟然跳舞都贏到。

紅組唱歌魔音大躍進 Stick勁有感情

接著由紅組「蕾安多芬」D組James、Kingston、Stick、Tsoul、Owen Lai和Meow演唱指定歌曲,由陳蕾原唱的《窮人的薔薇》,這隊之前連贏兩場,但成員大部分都是以跳舞為強項,練習時走音到不堪入耳、瘋狂走音,陳蕾聽錄音聽到病埋,陳健安(On仔)聽完更深呼吸一口氣,嘆:「難搞!」唔通真係「Dancer唱歌,注定坎坷」?但On仔仍為組員逐粒音執,結果真係進步唔少,他更被善良Stick的歌聲同感情感動到眼濕濕。

Stick由魔音變到大躍進,陳蕾安仔都大讚他勁有感情!

而「Fung莎星辰」A組都唱同一首歌,王鋒、Adams、Ritchie、Lubia都是隊長級人馬,最終由Lubia做今次隊長,他一度被指唱歌冇感情,並解釋自己對好多嘢都冇感覺,唔願意投放感情。雖然練習進度不理想,但經客席導師梁釗峰大執後,幾位都有發揮到水準,尤其有「做工佬」之稱的Ritchie飆高音好勁!

Lubia很抗拒表達自己的感情。

藍組唱歌竟然輸 釗峰不滿:評判實俾人鬧爆

演唱期間,釗峰更聽到激動爆喊到豬頭咁,而狄易達以外的評判都很滿意藍組的表現,其中少爺占更表示是一個值得收錢的表演,又話睇得出排咗好多次。Ariel亦大讚和音好好、Ritchie高音好靚等,泳兒亦點名讚王鋒:「我睇咗咁多演出,唯一一個覺得王鋒,第一句開口就好穩,Catch到我耳仔。」

釗峰辛苦訓練藍組組員,見他們唱得好好,喊到豬頭咁。

然而,最後賽果卻是紅組3盞燈勝藍組2盞燈,包括泳兒都畀紅組,落敗的藍組Adams、Ritchie痛哭!釗峰擁抱及安慰組員說:「對唔住,令唔到你哋贏,但你哋贏咗我。我覺得冇問題,擺一世,我哋好Proud of!等其他人評定啦,講真,出到去個聲,大家聽到,你哋除咗跳舞,係唱得,我唔覺得有問題,係個Choice。評判因住嚟啦,實俾人鬧爆!」

網民很驚訝藍組竟然以2:3輸俾紅組!

結果真係神預言,網民即洗版喪鬧「黑哨」,留言:「連陳蕾都打定輸數,點知贏!」「藍組唔係穩啲咩?」「唔X係啩?」「可唔可以搵返啲正常嘅評判?」另外,由於評判陳詠謙說自己畀分紅組是他們了加入Rap元素,因他認為Rapping、繞舌、說唱是大勢所趨,有網民就鬧:「有Rap就贏,咁以後乜都加Rap落去啦!」

釗峰安慰藍組組員,更說:「評判因住嚟啦,實俾人鬧爆!」結果真係。

Adam唔願跳舞 樂樂Mark Chan鬧爆態度差

最後一節是Dance Battle練習片段,都幾有火藥味!陣容是「蕾安多芬」A組的Kim、Nathan、阿霆、Tiger Foo、Hayden跳COLLAR的《OFF/ON》,以及「Fung莎星辰」C組的Mark Chan、Taco、Adam、樂樂、Jason Loi跳肥仔@ERROR的《Lady Killa》,Mark Chan、樂樂等都投訴Adam態度差,因為他跳舞完全跟不上,亦因軟骨有傷而處於自暴自棄的狀態,組員樂樂灰到自嘲「樂樂變悲悲」說:「一開頭嗰瞬間我真係灰呀其實,個畫面突然間由樂樂變咗悲悲囉,唔轉彎抹角,首先最重要真係執Adam啲舞。」

樂樂話見到Adam的態度,立即「樂樂變悲悲」,幾好笑!

Adam解釋自己膝頭軟骨一直有問題,「因為我上半身重,而家後面又痠,膝頭哥又痛,腳踝其實都痛,我自己知身體狀況,我非常清楚。我如果因為咁樣夾硬練習,我覺得有反效果。」Mark Chan聽完卻大動肝火:「你跳唔到,腰痛唔緊要,可以做少少動作,觀感上畀人覺得你盡咗力呀。但你齋呻,我哋又唔係咩物理治療師,幫唔到你做啲咩,呢啲位佢唔係好識自理,我哋咁樣幫佢,佢有冇用返個心對返我哋呢個Passion呢?」

平時和善的Mark Chan都大動肝火,指Adam試都冇試,得個呻,大家點幫都冇用。

連Rosa老師都說Adam好Hea,指感覺到他放棄,「你自己話想代表馬來西亞,想馬來西亞有你Adam,Is that the attitude to do it?」之後Adam對鏡頭激動崩潰痛哭,他說:「我做唔好,我覺得好大壓力!我以為我做得好,但我做唔好呀!我覺得好大壓力呀!」到底他最後跳唔跳到?就要聽日揭曉。