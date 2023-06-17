GD@BIGBANG再Full Pay逾億做業主　首爾樓王擁跑車專屬升降機

韓團BIGBANG隊長GD財力驚人，繼前年以164億韓圜一次性購入位於首爾漢南洞頂層單位，創下該棟豪宅的最高成交紀錄後，近日再以Full Pay形式購入又有首爾樓王之稱的「ONE·R Cheongdam」豪宅，目前至少擁三個人物業。



有指GD最近再做業主，目前至少擁三個人物業。（IG/@xxxibgdrgn）

根據韓國傳媒報道，GD最近入手了位於首爾富豪區清潭洞的「ONE·R Cheongdam」，該豪宅2022年預售時曾因刷新韓國國內最高房價而引起關注。有指GD購入的單位一層只有一戶，面積約2,630呎，最低入場費150億韓圜（約9,180萬港元），最高售價則達至180億韓圜（約1.1億港元），預計2024年12月完工。報道提到GD再次以現金一次性付清，他的胞姐亦不惜出售個人品牌的經營權和股份，購入了其中一個單位。

報道提及GD以現金一次性付清180億韓元購入。（ONE·R Cheongdam）

豪宅空間感十足，落地大玻璃飽覽漢江美景。（ONE·R Cheongdam）

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從網上的照片可見，豪宅除了空間感十足，落地大玻璃飽覽漢江美景外，最特別是每個單位都有專屬跑車升降機連接地下停車場。簡介中講到頂層Penthouse單位可以泊4部車，其餘層數則可停泊2部車，私隱度可說是非常高。

最誇張必定是跑車專屬電梯。（ONE·R Cheongdam）

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