準爸爸袁偉豪將出發歐洲拍電單車旅遊節目　為張寶兒及BB變錫身

袁偉豪、張寶兒兩夫婦月初宣布有BB，今日兩人一齊出席《2023 TVB年中節目巡禮》，寶兒仍著住高踭鞋現身，她說少少踭還可以，都好穩陣。上次寶兒指BB性別要等到產檢後才知道，她透露現時已知道BB性別，但暫未公布住，問是否想開Party公布，她說自己很想，但要徵求老公同意。袁偉豪說：「我覺得都唔爭在嗰幾個月，身邊已經有啲朋友開始好想估吓係咩性別，我歡迎大家隨便落注，隨便估。」

張寶兒肚裡的BB目前3、4個月，但從側面看肚不算很現。（陳順禎攝）

成為準父母後，兩人的生活習慣都有改變，尤其是飲食習慣，現在減少外出用餐，因始終不知道食物成份、醃料等，自己煮會較健康。袁偉豪說：「我最主要係睇住佢日常嘅節奏，佢有時見到將梳化就好急過去坐，我就叫佢慢慢坐，唔好再好似以前咁，冇乜顧慮。」

兩人已知胎兒性別，但暫時未會公布。（陳順禎攝）

袁偉豪日前推出新歌《御林軍之壽辰》，問有冇打算送一首歌畀BB，他直認有打算，「想等呢段時間做多少少記錄先，經歷咗BB喺個肚裡面成長再出世呢個階段之後，再寫一首歌會圓滿啲。」節目巡禮上公布他即將與張振朗拍攝電單車旅遊節目《歐洲鐵騎遊》，袁偉豪指下周就會出發，去意大利、奧地利、德國等四個國家兩星期，每日一睡醒就揸電單車去Road Trip，平均每日駕駛200至300公里。

問懷孕後身體和情緒有哪些變化，張寶兒說自己很易倦易睏，情緒就冇太大分別，但盡量避免睇太感性的節目。（陳順禎攝）

袁偉豪指這段時間一定會很掛住屋企，寶兒即說：「你唔好掛住我啦，你注意安全啦。」成為爸爸後，袁偉豪拍節目比以前更注意安全，「有啲Item都要邀請我哋去賽車場，跟Superbike車手坐車尾，以前可能都會覺得：『好呀，玩啦！』而家就會多咗一份顧慮。不如我自己揸算啦，唔好坐車尾啦。」至於寶兒會否停工專心養胎，她說會有一些短期的拍攝，9月更會接拍電影，由於角色是大肚婆，所以見肚都不怕。