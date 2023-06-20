非常檢控觀 |江嘉敏尋求心理治療師被誤會：朋友以為我有事

減肥成功的江嘉敏（Kaman)、蔣家旻（Angel)今（20日）為新劇《非常檢控觀》進行拍攝。首次飾演心理治療師的Kaman在接受訪問時表示出演這類專業人士角色有難度，更透露為了投入角色演得更好，而向執業心理治療師請教，果真是好演員。

江嘉敏﹑蔣家旻作狀鍚鍚為吳偉豪慶生。（陳順禎攝）﹑

在接受訪問時，Kaman就透露在劇中飾演一位心理治療師，問到演出這類專業人士有好多專業知識要記得是不是有難度？她就二話不說：「其實係有相對難度，因為我係第一次做專業人士，所以我真係有上網叫啲朋友介紹心理學家、心理治療師俾我，起初問呢啲問題我啲朋友好擔心，佢哋以為我有事，瘋狂地關心我。（最後有有同心理治療師接觸？）有，我覺得心理治療師同我本人最大分別係冷靜，我個人比較易跳脫同緊張，所以有時講嘢個語氣其實要好慢要調節。佢哋講嘢太專業，我以前劇本可能睇幾日就記得，但專業名詞就起碼要睇半個月我是記到。」強調這類型角色有難度。

江嘉敏在劇中飾演心理治療師。（陳順禎攝）

而在旁的Angel就表示在劇中飾演一位出色公關，與男演員對手戲比較多，笑言有感自己好孤獨。問到出演公關有沒有做一些功課？她就表示：「唔需要，因為啲對白已經好幫到我。」還表明劇中有奸險一面，不過又未至於去到「反骨琪」如此奸。

蔣家旻在劇中飾演公關。（陳順禎攝）

另外，提到近日發生的台灣#me too事件，問到在演藝工作中有沒有發生不愉快事件在自己身上，她們都異口同聲表示沒有這些經歷。續問在拍親密戲時是否會同演員多作溝通，Kaman 就表示：「其實如果我哋拍親熱戲都會同導演同對手有一個事前交流，點樣處理呢件事，雙方舒服我哋先會拍。」而在旁的Angel 則表示：「合作開嘅對手都係好Nice佢哋好take care女仔，因為怕呢啲戲反而係男仔有壓力過女仔，好驚會唔會揩到一啲重要部位或者被人誤會咗，但係我哋都係溝通好好。」