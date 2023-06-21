容羨媛入行20年加盟Bob司儀團隊　惹離開無綫揣測？本尊親自解畫

林盛斌（Bob）擔任董事總經理的棋人娛樂，日前舉行成立9周年慶典及感恩午宴，席間宣布親自邀請了5位新成員加入公司的司儀團隊，其中一位包括容羨媛（Fion），她上台講話時更差點感動得哽咽。

容羨媛已效力無綫多年，算是《東張西望》和無綫娛樂新聞台的Icon之一，如今加盟Bob的公司令人好奇她是否已離開TVB，但她接受《香港01》電話訪問時就親自解畫，並感激Bob的知遇之恩，講起當初對方邀請她時，更當堂在Bob面前感動到喊！



Bob的棋人娛樂日前宣布壯大司儀團隊，邀得容羨媛（Fion）等5位新成員加入，入行20年的Fion自08年起加入無綫娛樂新聞台、12年開始主持《東張西望》，多年來合作無間，如今的新動向令人以為她離巢無綫，但翻查TVB官網的藝員名單，仍見到她的名字，她亦在社交平台表示大家仍然會在《東張西望》見到她。Fion接受《香港01》訪問時指，自己仍然是TVB藝員，雖然她本身與TVB冇經理人合約關係，但目前與Bob的公司深度合作，也說不上是經理人關係，這樣的合作方式自由度更大。

容羨媛（右二）是Bob（左一）旗下司儀團隊的五位新成員之一。（資料圖片/陳順禎攝）

容羨媛仍然會繼續主持《東張西望》。（Instagram：fiyung）

Fion解釋現時與Bob的合作方式，並不會影響原本在TVB的主持工作，「我一路以嚟都係自己去管理外面嘅其他工作，依家同Bob合作，我會冇咁吃力，始終有時覆客或者做KOL嘅工作，自己搞會尷尬啲，佢可以幫我紓緩吓呢啲壓力。」由於Bob本身是出色的司儀，人脈又廣，組司儀團隊寧捨有說服力，她希望以後客戶一想起要搵司儀，都會想起Bob的團隊，笑說：「Bob咁多路數、咁多客，我梗係希望佢手指尾漏啲畀我啦！佢哋有唔同嘅MC，我係一個媽媽，大家唔同範疇，除咗MC之外，有啲Online親子嘢、KOL嘢，都可以做多啲。」

容羨媛指，加盟Bob的公司並不會影響她在TVB的工作，因自己本身都有接開外面的司儀工作，TVB亦有給予自由度，如今只是多了個平台。（資料圖片/陳順禎攝）

容羨媛經常在IG和YouTube分享一家四口的生活，所以她也很歡迎親子類工作。（Instagram：fiyung）

司儀團隊中本身有蔡宛珊（Sarika），如今又有Fion、鄧洢玲（阿蛋）和黃天頤，問到會否怕競爭大，Fion坦言自己都擔心過，但Bob就向她派定心丸，「佢話你唔會撞嘅，佢都想我主打媽媽、親子嘢，我唔會係Sarika咁Bilingual好叻，又唔係阿蛋爆身材嘅，天頣就比較大方得體、淡定嗰啲，而我就係好Energetic，你見我平時出去訪問人都覺得我好誇張，我係嗰一種Style，所以大家係唔同Style，最希望做大個餅，等啲客有得揀！」

公司有幾位女司儀，容羨媛起初都擔心過會有競爭，但覺得大家始終路線和風格都不同，可以讓客戶多個選擇。（Instagram：tinyeewong）

活動午宴當日，Fion上台講話時講到當初Bob邀她合作時，自己當場哭了出來，就連回憶起這件事都想喊，她在訪問中提到：「係呀，真係喊，我都估唔到我會喺佢面前喊！」原來當日促成二人合作，是Bob一大清早邀她上屋企，當時Bob還剛剛睡醒、著住底衫，Fion雖然都估到可能是傾公事，但就冇預計過是邀請她做旗下司儀。

Fion上台致辭時，談到入行20年以來都是單打獨鬥去工作，但Bob卻主動邀約，跟她說很想扶她一把，令她非常感動。（資料圖片/陳順禎攝）

多年前，容羨媛（中）參加大專歌唱比賽，與已故藝人陳積榮（右二）合唱，比賽司儀就是Bob（右一），當年Bob仍然有頭髮！（Instagram：fiyung）

Fion說：「佢講咗啲好感人嘅說話，話見到我一直都好努力工作，但係好似都爭少少，點解大家都好似對我唔係好認識，又或者上唔到一個比較高啲嘅知名度，然後就話不如我哋合作。我冇諗過佢會見到我，同埋喺我哋過往嘅合作，原來佢有記住我！我突然間發現有人欣賞、賞識自己，好開心，自己辛苦嘅嘢係冇白費，原來都有人見到、有人欣賞嘅，所以好感動，佢真係記住咗我喺心裡面，有擺咗喺心裡面，一路諗幾時有咩方法幫到我，咁啱佢諗住搞個MC團隊就諗起我，我好感激佢記得我！」