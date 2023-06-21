白種元香港茶餐廳食飯疑被劏4千蚊　自嘲：我睇落好有錢咩？

「韓國廚神」白種元（白鍾元）繼早前來港尋找美食，不惜分別去到川龍及香港仔品嚐點心和艇仔粉，這次他更深入平民區土瓜灣試最地道的味道。不過他與工作人員一行人卻疑被茶餐廳劏四千蚊，自嘲能在餐廳內立一個紀念碑。



白種元今次2去到平民區土瓜灣搵食。（YouTube截圖）

白種元向來喜歡四圍搵食，這次他與工作人員一行約8人去到土瓜灣一茶餐廳，感受旅客區以外餐廳的地道味。起初白種元點了排骨、魷魚餅和炒蜆等招牌菜，後來又再加點蒸魚等，可能見到他愈食愈起勁兼出手闊綽，因此一名女員工開始向白種元落力推銷。除了特意從二樓搬整桶啤酒下來外，她更詢問白種元要不要嘗試扇貝和蟹等貴價海鮮。雖然白種元表示已經食物已足夠亦沒有錢，但老闆仍堅持購買海鮮回來，於是白種元也就範笑言：「就幫他們衝衝業績吧！」認為是禮貌的一種。

白種元一行人原來已叫到成枱都是食物。（YouTube截圖）

後來女員工開始落力Sell白種元，場面相當有趣。（YouTube截圖）

女員工更親自搬整桶啤酒出場。（YouTube截圖）

最後白種元一行人點了約20個小菜，加上酒水和白飯等盛惠4,000元港幣，就連他本人也承認自己被劏，隻眼開隻眼閉笑言：「我看上去像很有錢嗎？」根據網上資料，該茶餐廳晚市小菜價位約70港元左右，可見白種元當晚的確是大豪客。不過一行人都吃得津津有味，白種元都一直有大讚師傅廚藝高超又能感受香港地道風味，相信完全物超所值。

女員工後來再推薦扇貝和蟹等貴價海鮮。（YouTube截圖）

白種元自嘲：「我睇落好有錢咩？」（YouTube截圖）

白種元一行人最後共吃了四千港幣，有香港網民直言覺得價錢尚算合理。（YouTube截圖）