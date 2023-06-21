隱門｜黃智雯外表楚楚可憐　竟是殺死黃子恆真兇

TVB劇集《隱門》今日（21日）一集講到張心月（黃智雯 飾）受到精神困擾，一直都覺得已經離世的殷昊然（黃子恆 飾）纏繞著她，莊子喬（陳展鵬 飾）見到後她精神出現問題後立即上前迎救。黃智雯於是向陳展鵬坦白自己才是殺死黃子恆的人，原來楚楚可憐的外表下，藏著這麼大的一個恐怖行為，秒變一個恐怖的人。

黃智雯於是向陳展鵬坦白自己才是殺死黃子恆的人。(《隱門截圖)

黃智雯憶述，女兒殷梓晴（楊可瑩 飾）患上罕見疾病，需要黃子恆捐出肝臟救她，但他拒絕驗血救楊可瑩， 黃智雯認為他十分自私及絕情：「嗰陣我真係好絕望，唔知係唔係咁，個天突然之間比我諗到個方法。」於是她想到一個辦法可以令楊可瑩得到肝臟，就是殺了黃子恆便可以得到他的肝臟去救楊可瑩。

黃智雯認為黃子恆十分自私及絕情。(《隱門截圖)

黃智雯記得黃子恆對「番紅花」有敏感，吃了它再做劇烈運動會休克，而這個病就只有她一個知道，於是她便弄了一個混有番紅花的南瓜麵包讓他吃。黃智雯指天意讓她回家後看見工人已預備了麵包，所以隨手就把麵包給了工人，可惜天意弄人黃子恆還是拿了她做的南瓜麵包去吃，然後去游泳。

黃智雯記得黃子恆對「番紅花」有敏感，吃了它再做劇烈運動會休克。(《隱門截圖)

於是黃智雯便弄了一個混有番紅花的南瓜麵包讓他吃。(《隱門截圖)

黃智雯趕到出去見到吳岱融與黃子恆在遊艇上打架，黃子恆跳進水中向岸邊游，在中途因為病發而休克沉在水中，黃智雯拚命拯救他，結果還是搶救無效。