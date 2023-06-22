陳曉東地鐵拍新歌MV惹乘客注目　原來疑似觸犯《港鐵附例》？

陳曉東（東東）近日推出新歌《燒光了火柴》，是延續多年前《劃火柴》的經典，他還特地請來兩位年輕演員拍MV，翻拍出當年他與梁詠琪《初戀無限TOUCH》的經典情懷，不過從東東社交平台貼出的花絮所見，團隊在人多擠迫的車廂拍攝，惹來乘客眼望望，就可能觸犯港鐵附例。



東東雖然不是MV主角，笑稱只在MV中擔任「路人甲」角色，但對於今次MV拍攝他就隆重其事，他說：「無論是戲服、場景、道具，我們也花盡心思，找來與電影（《初戀無限TOUCH》）一模一樣的拍攝。當中不少經典場面，如地下鐵、巴士、戲院初吻、分手等場景，相信大家看了MV後必定能有所回憶。」

東東（左二）親自指導兩位演員Sany（左一）、Kaden（右二）及華浚（右一）。

而近日東東亦在社交平台貼出在地鐵拍MV的花絮，他親自落場指導兩位演員，在金鐘站拍八達通入閘，表示要在5個站內拍完這一幕，講到男仔流露自然情懷會更吸引女孩子，東東更捉住地鐵扶手柱轉圈。當時地鐵車廂都有不少人，有乘客就眼望望，亦有人不想上鏡而轉身離座。

按圖睇東東搭地鐵和拍MV的情況：

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有粉絲留言讚東東導演表現專業，但原來在地鐵拍攝有可能違反《港鐵附例》28H的1e條例：「不得在未獲港鐵公司書面同意並受依照港鐵公司所施加的條款及條件規限的情況下，使用任何錄音或錄影或拍攝器材以進行訪問或拍錄或製作影片或錄像。」到底今次拍攝有冇申請呢？東東就透過宣傳人員回覆傳媒：「MV交晒畀製作單位搞，佢哋處理好晒，我哋好放心。」