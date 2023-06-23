So Ching Fans Club將繼續營運　教跳舞一堂原來只收呢個價？

COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching）退團後，重回跳舞老師行列，暫時有單人班及雙人班。雖然So Ching的跳舞班需要有一定舞蹈根底才可報名，但仍是每次開班都火速額滿。很多人都好奇，到底跟出道女團成員學跳舞要幾多錢，以下就會揭曉！



So Ching現時在觀塘一間舞蹈學校教班，早前與好友Carol教雙人班打響頭炮，她看來亦十分享受這工作，早前她宣布6月逢星期一有恆常班，原來即使曾經出道，但學費都同學校其他跳舞老師一樣，個半鐘只收$160，十分實惠！至於她昨日宣布加開、和另一位導師SiuYeeYau的雙人班，都只是$200。

So Ching六月逢星期一都有開跳舞班。

So Ching雖然是出道女團成員和藝人，但學費並冇比其他導師貴，每位都只收$160

而So Ching除了亦跳到去澳門舞圈，她和好友Carol將於7月在澳門舉行跳舞Workshop，連初學者都啱上，早鳥優惠只是300葡幣，Walk-in則350葡幣。

So Ching同拍檔Carol將會跳到去澳門。（IG@base_dance_studio）

另外，雖然So Ching已退團，但其Fans club管理員與So Ching商討過後，決定保留並繼續營運Fans Club的IG及Telegram群組，餘下應援資金將留待日後So Ching其他活動使用。So Ching都有上水留言感激粉絲不離不棄，寫下：「Can’t thank you enough」