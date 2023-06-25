《造星5》Mark Chan曾稱長期被Friendzoned　突公告與女神KOL拍拖

《全民造星5》實力唱將Mark Chan早前三十強止步，無緣進入二十強，許多觀眾為他抱不平。不過Mark造星旅途雖然失意，但愛情路就很得意，往日曾在節目上自爆長期單身、擅長被Friendzoned的他，近日就公布戀情，而對象更是樣靚身材正的口罩小姐冠軍兼KOL寶欣，網民不得不說：「偽毒可恥！」



《全民造星5》參加者陳鴻翔（Mark Chan），在Pre-round時以自創歌曲《Friendzone Man》參賽，他在個人簡介自稱專長就是被Friendzoned，介紹原創歌創作意念時更自爆長期單身，說：「呢首歌叫《Friendzone Man》，講我自己嘅故事，我一直單身好耐，一直俾女仔Reject。呢首歌原意係我俾人Reject咗跟住喊到飛起，除夕夜，仲要見到個女仔同個男仔喺我屋企一齊，我隊咗成支Whisky，之後好Sad坐咗喺海邊三日。」

參加《全民造星5》時，Mark Chan明明講到自己係「溝唔到女嘅可憐蟲」，更七情上面唱出自己親身經歷寫成的《Friendzone Man》。

Mark Chan早在Pre-round已被花姐大讚有觀眾緣又唱得，日前他被節目淘汰，無緣晉級20強，許多網民替他不值！（IG@its_markchan）

不過近日Mark Chan原來已唔聲唔聲成功出Pool！就在他被節目淘汰當晚，女友貼放閃相表示：「你係我心目中嘅我最喜愛男歌手！」Mark Chan的女友寶欣，做過幼稚園教師及食玩買記者，亦是YouTuber，一直以來都不吝嗇自己的好身材，因而成為許多男士心目中的女神。寶欣以往都有參與ViuTV節目拍攝，21年更參加《最後一屆口罩小姐選舉》，代號「細細粒」，最後獲得季軍。

節目播出Mark Chan淘汰的當晚，寶欣突然公告戀情，撰長文力撐男友！（IG@fungpoyan）

寶欣3月時曾貼出這張男友視覺相，原來主角就是Mark Chan！（IG@fungpoyan）

寶欣日前公告戀情，撰長文力撐男友，一字一句都激讚Mark Chan，她說：「又Charm又可愛又善良，同你大大嚿嘅外表完美地反差。呢半年一直睇住你為比賽付出200%嘅投入同努力，喺我眼中，你除咗唱歌好聽，學習能力更係超乎想像！」寶欣對Mark寄予厚望，最後更寫道：「我相信你會繼續發光發亮，好快會喺更大嘅舞台上表演自己嘅音樂，同全世界一齊Chill & Vibe！」

寶欣認愛不特止，更激讚男友，讓一眾男粉絲心都碎。（IG@fungpoyan）

寶欣是《最後一屆口罩小姐選舉》季軍。（IG@fungpoyan）

寶欣早年憑「明將壽司」劣食片令不少人認識。（YouTube截圖）

Mark Chan留言：「開心🤩❤️」而陳俞希、練美娟、李蔓瑩，以及跟Mark Chan同組的Jason Loi都有留言祝福。

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