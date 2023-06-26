杜如風自爆曾與偷食慣犯分合多次　關鍵證據顯示同黃又南脗合

杜如風與黃又南的緋聞傳足十幾年，至幾年前才認拍過拖。她日前現身J2節目《數你條命》時大談感情經歷，自爆以往多次遇上渣男，跟其中一位偷食慣犯舊愛分合多次，指對方擅長隱瞞。而從杜如風在節目中提供有關舊愛的線索中，竟然同黃又南一模一樣！



J2《數你條命》今晚首播，主題為「渣男小三事務所」，請來杜如風Helen、利穎怡、胡美貽（Nicole）和施焯日（Arthur）做嘉賓。「靈魂談判師」Depp請四位分享前度電話號碼的其中四個字作分析，原來每個數字組合都代表一個磁場，首集拆解的八組磁場為「五鬼」、「六煞」、「延年」、「生氣」、「天醫」、「禍害」、「伏位」及「絕命」，每組磁場都有八組代表數字。 Depp表示如果自己或另一半擁有嘅電話號碼暗藏「五鬼」同「六煞」，就需特別留意「含渣潛力」，仲斷言：「你有五鬼，就算佢冇，你都會培養佢成為五鬼。」

杜如風（左二）自爆遇過的渣男一隻手都數唔晒。

杜如風與Nicole都有分享被渣男欺騙的不愉快經歷，杜如風坦言遇過的渣男一隻手都數唔晒，其中一位擅長隱瞞，她說：「佢對住我，我係坐正，但你唔知佢出面坐正咗幾多個。」她指同對方的感情斷斷續續，分分合合，「第一年拍咗三個月，第二年返嚟行咗一個月，其餘時間佢就同其他女仔拍拖，攝嚟攝去，不停翻兜。佢會自動失蹤，但佢真係好細心嘅，所有女仔嘅嘢都記得晒。」

杜如風坦言自己雖是正印，但男友在外面有多位女伴。

而從杜如風向節目組提供的4位數字電話號碼中，竟與黃又南一模一樣！兩人十幾歲已經相識，想當初姊弟戀傳足十幾年，但至2020年杜如風才承認拍過拖，透露傳緋聞時其實已分手，如今她在節目大爆渣男舊愛的電話號碼，對於認識又南的人來說，簡直同開名冇分別。

杜如風的渣男舊愛電話號碼，頭四個字都同黃又南一樣！（IG@wongyounam）

不過，相信兩人應該「再見亦是朋友」，因為17年杜如風搞品牌活動，都有請黃又南到場做嘉賓，出席公開場合時又攬頭攬頸，當時杜如風更曾在facebook寫道：「生意難做，唯有夫妻檔出嚟搵錢！」拎自己同對方的緋聞開玩笑。