今日睇真D丨盧希萊爆甄子丹萬綺雯分手原因：唔會為錢同男人一齊

而前亞視藝人，《今日睇真D》主持盧希萊早前進駐抖音，揚言「分享香港娱樂圈不為人知的勁爆内幕」，早前已爆出一段當年張子強揸名車去亞視接受訪問，今次又爆出當年甄子丹萬綺雯分手原因！

今日睇真D丨盧希萊爆當年張子強揸名車去亞視：洗腦話自己啱就啱

盧希萊爆甄子丹萬綺雯分手原因。（片段截圖）

盧希萊表示在芸芸亞姐當中與萬綺雯接觸最多，因為是同屆藝員訓練班畢業，合作拍攝《大提琴與點38》時，盧希萊飾演當時是萬綺雯男朋友呂頌賢的姐姐，她說：「當時佢同呂頌賢發生咗戀情，我哋又成日一齊玩，好好感情。後來冇拍呢套劇嘞，佢兩個戀人又逐漸疏離咗，我喺一個藝人屋企玩又撞返萬綺雯，當時男友已經變咗甄子丹。」

萬綺雯曾與甄子丹拍拖。(《精武門》劇照)

盧希萊爆甄子丹萬綺雯分手原因

盧希萊續指，她感覺到甄子丹好喜歡萬綺雯，總是黏在一起分不開，她說：「因為萬綺雯好可愛，其實佢唔係真係咁嗲，佢把聲係嗲嘅。」那麼傳聞所說，兩人是因為地位而分開，盧希萊則表示不認同：「因為萬綺雯同我一樣，唔係拜金嘅女人，而且屋企環境好好，佢唔會為錢同男人一齊。而且佢而家嫁嗰個老公都係一個編導嚟咋嘛，都係幕後大家一齊做去嘢嘅。我相信佢哋當時年青有脾氣，說散就散，咁樣而分開，但係當中真實嘅理由只有佢兩個先知。」

甄子丹與太太汪詩詩現時幸福美滿！（IG圖片）

萬綺雯與遇上編劇陳十三後，透露與對方僅4天便情定一生。 (萬綺雯@微博)

+ 1

萬綺雯定居內地做民宿老闆樂得自在

近年將工作重心轉移到內地的萬綺雯，成立了「萬綺雯工作室」，拍攝了微綜藝《綺遇記》，期間走訪了很多民宿，最後被浙江莫干山的環境吸引，決定與朋友合股做民宿生意，更正式在內地定居，去年她接受內地傳媒訪問時直言十分享受現時的生活：「去年（2020年）我合約到期，多自由，我喜歡做的事情我說了算。我沒有大的目標，覺得開心就好了。你給我看看花花草草，我開心。」

萬綺雯現時在內地定居，專心打理民宿生意。（微博@老R工作室）

點擊下圖睇民宿：