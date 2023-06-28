黑人范瑋琪聯合聲明要大牙賠一千萬　已正式提告並要求公開道歉

台灣藝人大牙（周宜霈）昨日 (27/6) 在Facebook以千字文大爆曾遭黑人（陳建州）性騷擾，指11年前兩人來港工作期間，對方不但闖入其酒店房從後環抱，並不停撩她跟自己發生關係。即使大牙多番拒絕，並提醒對方已婚，黑人還是不心息，叫她親他嘴。大牙還節錄了大量黑人當時跟她說的咸濕對話內容，令人咋舌。對此，黑人昨日已透過律師發聲明，直指「周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」並且保留依法追究相關法律責任之權利。而黑人老婆「范范」范瑋琪隨後也發聲斥大牙指控失實，用行動力挺老公清白。

12年，大牙跟隨當時老闆黑人來港拍節目，她今日突然撰長文指當時曾遭黑人性騷擾。

今日，黑人與范范再發聲明，兩人一起委託律師發出最新聯合聲明，聲明內容中寫道「基於『惡意造謠零容忍』之立場，當事人已於今日 (6月28日) 向台灣台北地方法院提起民事訴訟，請求周女賠償當事人新台幣壹仟萬元，更重要的是，請求法院命周女士臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽。」

黑人老婆范瑋琪（《康熙來了》截圖）

陳建州、范瑋琪聯合聲明內容：

本律師聲明受當事人陳建州先生、范瑋琪女士委任意旨辦理，聲明如次：

一、關於周宜霈女士於2023年6月27日在臉書刊登之貼文，內容純屬虛偽不實，違法侵害當事人名譽及人格權甚鉅。

基於「惡意造謠零容忍」之立場，當事人已於今日（6月28日）向臺灣臺北地方法院提起民事訴訟，請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣壹仟萬元，更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽。

二、當事人承諾因本訴訟取得之賠償金額，將全數捐出予婦女保護、犯罪被害人保護等之社會公益慈善團體。

三、當事人並希望再次提醒社會大眾及新聞媒體，依照最高法院之法律見解，對於末經合理查證之網路不實訊息貿然轉發，也將造成當事人之名譽侵害，亦必須負擔侵權行為之損害賠償責任。