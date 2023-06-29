陳敏之做直播帶貨吸金力強　被陳山聰笑：淨係識用直播嚟搵錢

陳敏之近日為無綫（TVB）與淘寶合作做直播帶貨，成績甚佳，除了成為公司的「帶貨天后」之外，早前更獲邀為內地最大網上交易平台拍廣告，與多位內地頂級主播一起現身廣告片，相當犀利。愈戰愈勇的敏之，日前更為內地節目《中國新主播》擔任評委，挑選一班新主播，足見她「帶貨天后」的地位。日前陳山聰在IG開Live時，亦大讚敏之吸金力強勁，更笑對方：「你個人除咗識搵錢仲識咩呀！」



陳敏之成為公司的「帶貨天后」！（IG@sharonchanmanchi）

原本陳山聰自己在IG開Live，期間敏之亦有留言，而陳山聰就力邀敏之加入一起直播，但由於敏之正在敷面膜，所以婉拒，但陳山聰就笑言：「陳敏之敷咗面膜呀，佢唔見得人㗎，佢冇化妝。而家陳敏之好貴㗎，佢做直播要收錢㗎，犀利呢，搵錢又多，你夠膽入嚟呀，陳敏之！」後來敏之加入直播，笑指自己不懂如何加公仔圖案，結果被陳山聰當面窒：「你自己㩒㗎嘛個公仔，喺下面嗰度，頂呀，淨係識用直播嚟搵錢，你冇用㗎，你個人除咗識搵錢仲識咩呀！」

陳山聰開Live。（IG截圖）

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不過敏之依然未知如何操作，問道：「喺邊度㩒呀，哥哥，要整咩呀？」陳山聰就答道：「你自己鍾意整咩咪整咩囉，揸下主意啦，你大個女㗎喇，做咗人阿媽㗎喇。」最後敏之終於成功加到公仔圖案。之後陳山聰就提及早前陳豪、馬國明與敏之拍檔做直播帶貨，更傳聞兩位視帝一場收100萬：「我想問你個淘寶直播，我同陳豪、馬明嗰啲同價錢，一百萬一場呀？」敏之即答道：「起碼啦，你啱啱攞視帝，你再高啲呀，一百萬零十蚊咁囉！」相當搞笑！

相當搞笑！（IG截圖）