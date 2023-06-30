今日睇真D丨盧希萊爆陳寶蓮自殺前兩日一齊飲酒　讚對方靚女斯文

前亞視藝人，《今日睇真D》主持盧希萊早前進駐抖音，揚言「分享香港娱樂圈不為人知的勁爆内幕」，繼早前爆出當年張子強揸名車去亞視接受訪問，又爆出當年甄子丹萬綺雯分手原因，今次又講到陳寶蓮自殺前的事。

今日睇真D丨盧希萊爆當年張子強揸名車去亞視：洗腦話自己啱就啱

今日睇真D丨盧希萊爆甄子丹萬綺雯分手原因：唔會為錢同男人一齊

盧希萊今次講到陳寶蓮。（片段截圖）

盧希萊指於陳寶蓮自殺前兩日曾跟她喝酒，盧希萊說：「當時飲酒佢就同我講，『阿萊你可唔可以幫我接工作呀？』我話可以呀，咁我而家開始做經理人工作嘛。（佢）好靚女，好斯文，好友愛，見到陌生人都攬頭攬頸，係你會好鍾意同佢相處嘅一個美人。很可惜，可能天妒紅顏都唔定。」

佢為陳寶蓮感到可惜。（片段截圖）

上海出生的陳寶蓮，是家中獨女，4歲時父母離婚，由外婆撫養長大。12歲時隨母移民香港，15歲起兼職做模特兒，17歲參選亞洲小姐而入行，當年正是香港三級片盛行的年代，陳寶蓮曾接拍《聊齋三集之燈草和尚》、《偶遇》、《我來自北京》、《五月櫻唇》等多部三級片。不過，到了多年後的今天，最為大眾記得還是她與周星馳合作的《國產凌凌漆》演出的女殺手，性感冷艷造型令人印象難忘。

《偶遇》將陳寶蓮拍得好靚。（電影截圖）

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陳寶蓮的感情生活波折重重，20歲時與莫少聰相戀，但很快便分手，其後與黃子揚拍拖，戀情也無疾而終。直到陳寶蓮認識了台灣富商黃任中，二人以「乾父女」相稱，曖昧關係一度成為熱話。陳寶蓮的精神狀態不太穩定，曾服藥自殺不遂。後來，她獲大師指點改名為趙瑄汶，皈依佛門，法號明慧，可惜幫助不大。

據悉陳寶蓮在酒廊認識了美籍華僑DJ，意外懷有對方的孩子，雖然交往了3個月便分手，但陳寶蓮堅決生下小孩。結果邱煌禕出生不足一個月，陳寶蓮便選擇離開這世界，令人惋惜。

她曾跟周星馳合作，演出電影《國產凌凌漆》。(電影截圖)

陳寶蓮兒子邱煌禕（Don Don）最後由王菲好拍檔、台灣金牌經理人邱瓈寬（寛姐）收養，寬姐視如己出，兒子隨養母姓邱，今年已經21歲。年前低調加入台灣本土Hip-hop組合 「YO MOB」，與幾位志同道合的年輕人一齊做Rapper出道。據悉組合在2021年已成立，並發行過幾首歌曲，曾在不同地方進行演出，惟關注度較低，樂隊的IG賬戶只有約1400位粉絲關注，而邱煌禕的IG個人專頁亦不足700位粉絲。不過，組合在去年11月於台灣東區演出前，邱煌禕仍落力叫大家支持，寫著：「記得有空沒空只要你認識我，就一起來玩一下，挺一下。」

21歲嘅邱煌禕低調加入台灣本土Hip-hop組合 「YO MOB」。（IG圖片）

「YO MOB」已在台灣不同地方演出，惟關注度不足。（IG圖片）

邱煌禕長得相當帥氣，遺傳了擁有模特兒身高的陳寶蓮基因，讀高中時身高已達1.83米，是一名籃球健將。邱煌禕18歲時被爆開始拍拖，在個人社交網上放閃，更被指貌似型男柯震東。近年邱煌禕的打扮愈來愈型仔，左手全臂及右腳小腿都有一大片紋身，有網民留言讚：「Cool guy ❤️」。

邱煌禕長得相當帥氣，遺傳了擁有模特兒身高的陳寶蓮基因，（IG圖片）

（IG圖片）