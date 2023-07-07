百億富商曾文豪慶生兼囝囝滿月　宴請多位城中富豪何超瓊都有出席

曾有「御用宮女」之稱的前港姐李美慧（Vivi）2018年與年長25歲的富商曾文豪結婚，同年誕下囡囡「小糖心」，榮升百億豪門少奶奶的Vivi自此專心照顧家庭。上個月Vivi在IG公布喜訊，為老公追仔成功，順利誕下一子，成功凑成一個「好」字！轉眼間囝囝已經滿月，曾文豪除了為寶貝仔擺滿月宴之外，適逢是他與媽媽的生日，邀請了多位好友包括何超瓊、陳國強等一起慶祝，場面非常熱鬧！



李美慧（Vivi）與曾文豪育有一仔一女。（IG@vivi326）

曾文豪女兒曾昭怡曬出一系列靚相，並以細佬的口吻寫道：「對！我爸爸和嬤嬤是同一天生日的，很特別吧！嬤嬤82歲了，是不是還是很美！過了开心的晚上，因為看到很多从小看着我长大的 auntie uncles! 」相中所見，作為一家之主的壽星曾文豪抱着囝囝，第五度做爸爸的他笑到「見牙唔見眼」，62歲的他面色紅潤，精神奕奕。而曾文豪82歲的媽媽亦激罕現身，打扮精緻的她雍容華貴，氣質出眾。現場枱上擺了壽桃和三層高的蛋糕，蛋糕上有公仔模型及奶樽模型，相當可愛。

場面熱鬧！（IG圖片）

除了一家人一起慶祝之外，不少城中富豪都有出席，當中與曾文豪自小已認識的何超瓊亦有現身，曾昭怡更與契媽開心合照，此外，有「殼王」之稱的陳國強、東亞銀行聯席行政總裁李民橋、時裝界大亨曹其峰都是座上客，曹其峰是「香港毛氈大王」曹光彪之子，曾多次登上福布斯富豪榜，今次宴會位位都來頭不小，相當犀利！

位位都來頭不小！（小紅書圖片）