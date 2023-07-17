劉鳴煒龍鳳胎罕曝光外表神態似足爸爸　人仔細細同老竇差唔多高

富商劉鑾雄（大劉）長子劉鳴煒感情路豐富，他與大學同學Wendy有過一段婚姻，並誕下一對龍鳳胎，離婚後戀上金融之花奚倩雯，再戀上氣質主播Keina。劉鳴煒沒有因離婚對婚姻失去信心，在節目《我係乜乜乜》遇上女嘉賓簡雪忻（Joyce）火速撻著，去年3月宣布再度封盤，今年結婚一周年兩人更到智利行足7日山慶祝，相當恩愛。

富商劉鑾雄（大劉）長子劉鳴煒去年3月22日貼出照片疑宣佈再婚。（FACEBOOK：@MING WAI LAU）

雖然與Wendy已分開，但劉鳴煒仍然關心一對仔女。日前劉鳴煒更近社交網，原來劉鳴煒近日又去了瑞典行山。片中先出現兩名小朋友背景，估計是劉鳴煒一對龍鳳胎仔女。兩位小朋友孭住行山背囊，一前一後攀上雪峰，手持行山杖，雖然在雪地上坡不容易，但兩位小朋友顯得毫不吃力，似乎已相當熟練，相信爸爸經常帶他們行山，訓練有素。劉鳴煒似乎緊跟在後，用航拍影低仔女攀山身姿，仔女仲扭頭望鏡頭，十分可愛。

劉鳴煒好鍾意行山。(ig@mingwai.lau圖片)

抵達山頂後，劉鳴煒再同一對仔女自拍，罕有曝光一對仔女模樣。一對仔女早已長到差不多同爸爸一樣高，雖然戴上墨鏡，但仍可看出外表輪廓及氣質同爸爸好相似，一樣斯斯文文，劉鳴煒同一對仔女對鏡頭揮手，打招呼神態都似足爸爸。

劉鳴煒同太太行山慶祝一周年。（IG@mingwai.lau）

劉鳴煒發文透露，今次是第二次同仔女爬上這座瑞典最高峰Kebnekaise，三人爬了1800米，沿途經過無數石頭、河流、雪地等，幸好天氣很完美，從遠處望下仲見到瑞典百分之十的領土，認真犀利。

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