60歲謝君豪飛英國出席22歲愛女畢業典禮　靚女照曝光眼大大似爸爸

60歲金馬影帝謝君豪演技爐火純青，亦備受觀眾喜愛和肯定。即便已踏入花甲之年，有份參演的電影《明日戰記》、《過時．過節》、《毒舌大狀》及《風再起時》均贏盡口碑，《毒舌大狀》、《明日戰記》亦票房大收，認真犀利。

謝君豪於戲中飾演一名最憎恨人耍小聰明、專走法律罅的主控官，和黃子華在法庭上拳拳到肉（圖：安樂影片有限公司提供）

工作之餘，謝君豪也不忘陪伴家人，近日他飛往英國參加22歲女兒的大學畢業典禮。謝君豪於社交網分享照片，他現曬出在飛機上飲酒的照片，看來心情大好。之後又穿上一身西裝亮相女兒就讀的英國紐卡素大學，他戴上墨鏡，又型又紳士。謝君豪難掩開心表示：「這是重要的一天」。王丹妮、張繼聰、王菀之都有留言祝賀謝君豪女兒終於出身。

謝君豪飛英國參加女兒畢業典禮。（IG@tsekwanhoho）

謝君豪女兒謝采湳（Niki）大學就讀藝術系，去年在奧地利維也納應用藝術大學作交流生。Niki遺傳了謝君豪藝術天分，擅長攝影及繪畫，年紀輕輕已在不少藝術展覽中展出作品，亦不時於社交網公開藝術品，才華橫溢。

一向低調的Niki未有公開太多個人照片，只能在展覽網頁上找到其近照，相中Niki低炒拍下三分二臉龐，眼大大鼻高高的她遺傳了爸爸的高顏值，拍攝風格也是爸爸喜愛的黑白照，相當有性格。

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