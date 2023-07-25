58歲張曼玉英國行CHANEL掃貨　粉紅色青春打扮與邱淑貞同近況曝光

現年58歲的國際影后張曼玉（Maggie）息影多年鮮有露面，近日罕有更新社交網，分享在法國巴黎生活，張曼玉在廚房準備食材，隨意紮起頭髮，簡單皮素的打扮，引來網友大讚為永遠的女神。雖然是舊片，但見到女神更新已令粉絲心滿意足。

張曼玉曾在商場被捕獲。（網上圖片）

網友從張曼玉更新的片段IP地址估計，她應該身處英國，而日前有網友正正於英國發現女神身影！網友在社交網發文表示，在倫敦CHANEL店見到張曼玉揀貨。照片中只見到張曼玉背影，她身穿粉紅色上衣和藍色牛仔褲，頭戴Cap帽，打扮青春又樸素。而張曼玉身形亦一如以往地又高又瘦，絲毫沒有走樣。

張曼玉早前罕有更新社交網。 (影片截圖)

網友發文稱讚張曼玉真人好親切，拒絕合影，但主動同粉絲握手打招呼，文中指：「哈羅德香奈兒二樓，一走進去就看到了張曼玉，真人好美好nice，我過去求合影，她拒絕了，但是主動和我握手了，真心希望女神過得開心。」

張曼玉曾驚喜現身為品牌活動擔任DJ。

此外網友稱在倫敦見到邱淑貞一家人，更拍下邱淑貞照片。相中邱淑貞以全黑色打扮現身街頭，遠處看模樣十分年輕，型格又靚女。網友亦表示在倫敦見到陳浩民等藝人，笑指「倫敦遇見明星的概率真的很高」。

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張曼玉罕有更新社交網：

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