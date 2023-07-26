64歲陳秀珠與李婉華聚會容光煥發　鄭浩南婚變後重拾笑容走出陰霾

現年64歲的「TVB御用阿媽」陳秀珠在80年代成為當家花旦之一，從影超過40年的她在前年6月宣布離巢消息。回復自由身的陳秀珠亦非常享受半退休生活，不時相約好友聚會，日前她就與李婉華、鄭浩南等飯敘，她在微博曬出合照，並寫道：「難得有緣相聚，意想不到的飯局可以遇上依然又fit又漂亮的男神女神們，多謝雄叔叔安排。」

聚會。（微博@陳秀珠）

相中所見，戴着灰黑色Cap帽的陳秀珠打扮年輕，容光煥發，就算與細十歲的李婉華同框都完全不輸蝕，李婉華亦大讚對方保養得宜：「第一次真人見到陳秀珠，保養得非常好！很年輕！真心靚女！」其實陳秀珠雖然離巢後放慢腳步，但就未有退休，除了為支持馬浚偉參演港台劇集《我們的畢業禮》之外，早前又接拍ViuTV新劇《法與情》，依然狀態大勇！

去年11月陳秀珠獲邀為《香港小姐再競選》擔任頒獎嘉賓。（TVB官方微博）

接拍ViuTV新劇《法與情》。（微博@陳秀珠）

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而去年自爆婚變的鄭浩南，亦有出席聚會，現年58歲的他雖然外貌留下不少歲月痕跡，但勤力做Gym的他一身肌肉，依然大隻有型。鄭浩南與馬來西亞藉太太鮑愛玲（Elyn）結婚20年，育有一對仔女，一家四口定居馬來西亞多年。不過受到疫情影響，鄭浩南曾有16個月沒有回家，去年他出席電影《壹獄II 劫數難逃》煞科宴時，突然自爆婚變，表示返到大馬後發現老婆同仔女都「消失」，又暗示太太出軌，甚至連所有物業及車都不在自己名下，人財兩失。如今鄭浩南重拾笑容，似乎已走出失婚陰霾！

鄭浩南原本擁有幸福家庭。（微博@鄭浩南）

重拾笑容！（IG@anitayuenwahlee）