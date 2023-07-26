最美女高音海兒靚過AI完美身材不科學　首開直播自爆私下係電動迷

女高音兼歌劇演唱家海兒靚女又有才華，10歲已開始學聲樂，而且精通鋼班，獲得多個公開比賽獎項。她於香港演藝學院主修聲樂，畢業後再到倫敦皇家音樂學院進修考獲碩士。現時於英國生活的她，IG有超過63萬粉絲，她趁旅行期間的空檔激罕開直播，獲讚氣質有仙氣，靚女過AI，身材更有「真人版娜美」之稱！



海兒在直播中大曬兩文三語，以廣東話、英文和國語回答問題，口音極之純正，問到識唔識法文、日文，她說會照拼音讀出法文，但完全不理解當中意思；而日文，她則以日文說：「NIHONGO（日本語），打咩！」

海兒首次開直播，用兩文三語答觀眾問題。

海兒私下原來是動漫迷、電動迷，她每年都會去動漫展，更透露：「以前去旅行一定會帶埋PS4，仲帶埋個mon。」過關時惹人側目。海兒指自己最愛表演，任何形式的表演都喜歡，如：周年晚宴、去餐廳唱歌等，有人問她會否唱廣東歌，她說有興趣，但覺得自己很多懶音，雖然想製造連音，但廣東話卻冇連音，覺得自己唱得不太好。

海兒私下是電動迷，去旅行都要帶PS4。（IG@hedy_hoiyi）

有粉絲問她唱女高音，是否真的可以唱到爆玻璃，她笑說：「其實唔會，除非你玻璃超級薄，震爆玻璃嘅Frequency冇我哋想像中咁高，即係你敲一敲個玻璃，佢有自己Natural Frequency，你要唱準，勁大聲好近唱，同埋塊玻璃好薄先有可能。但係，點解要咁做呀？」有人也好奇海兒會否有興趣拍戲和拍YouTube，她表示：「想拍戲，但我個頭好大，唔知上唔上鏡。」不過海兒就覺得自己未能勝任YouTuber一職，懶得持續出片。

海兒是位歌劇演唱家。（IG@hedy_hoiyi）

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