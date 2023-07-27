Janice Man疑再耍大牌當眾呼喝途人　現場片段曝光竟出現神逆轉

最近主演的電影《消失的她》的文詠珊（Janice Man）因票房大收26億人民幣，榮升「億萬票房女星」。人紅是非多，早前Janice Man被網友捕捉到她當街黑面，被指疑似扮大牌；惟有粉絲力撐，發文指之前偶遇過Janice Man，感覺她溫柔有禮。

Janice Man在內地影壇也佔有一席之地。（微博@文詠珊工作室）

Janice Man近日再惹是非！有網友於社交網發文表示，「在浦東機場電梯裡被文詠珊吼了 我真想笑」，該網友續指：「站電梯裡助理推著行李車出不來嫌我擋路了對著路人喊你們進一下..不是 你喊進一下誰能聽懂，你好歹喊個讓一下啊」。

Janice Man文詠珊出席上海電影節行紅地氈。（視覺中國）

另一位網友則不具名發文陳述同一件事，指該女星兇惡表示：「有點不耐煩的對我說“你進一下啊”“你進一下”，我又不是她助理幹嘛這個愛都對我講話」，又續指：「就是命令的語氣，到底誰更沒禮貌」，網友推測該名女星也是Janice Man。

Janice Man再度被指耍大牌。（網上圖片）

不過之後影片曝光出現大反轉。網友透露，當時Janice Man站在電梯外，但行李仍在電梯內，於是Janice Man對電梯語氣平靜說借一下，到最後一句卻有點著急，語氣快速地說：「你出來一下。」也有其他網友為Janice Man護航，指Janice Man是對住她的司機說話，「她的司機被堵在電梯裡，是對她的司機說的，並不是對路人說的」，僅是一場誤會。

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